https://ria.ru/20240403/mishustin-1937562796.html
В России нарастили выпуск оборудования для пищепрома почти на 40 процентов
В России нарастили выпуск оборудования для пищепрома почти на 40 процентов - РИА Новости, 03.04.2024
В России нарастили выпуск оборудования для пищепрома почти на 40 процентов
Россия в 2023 году нарастила производство машин и оборудования для пищевой промышленности почти на 40%, а выпуск сельхозтехники - более чем на 8%, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:05
2024-04-03T13:05
2024-04-03T13:05
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия в 2023 году нарастила производство машин и оборудования для пищевой промышленности почти на 40%, а выпуск сельхозтехники - более чем на 8%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "За этот же период (2023 год - ред.) более чем на 8% выросло производство сельхозтехники в России. И почти на 40% увеличился выпуск машин и оборудования для пищевой промышленности", - сказал он. Премьер-министр напомнил, что в минувшем году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России, отметил "хорошие результаты" агроотрасли в переработке, "особенно – по рыбе". "Все эти достижения способствуют реализации Доктрины продовольственной безопасности. Производство со значительным запасом перекрывает запланированные показатели. По растительному маслу, зерну, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам. Есть успехи по картофелю, овощам и бахчевым культурам. Продолжаем наращивать объемы по молоку, фруктам и ягодам, соли", - подчеркнул Мишустин. Он также отметил, что особое внимание правительство уделяет семеноводству, и отечественного посевного материала становится на внутреннем рынке все больше. "В 150 новых лабораториях активно ведутся исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики. За 4 года было создано 34 технологии на основе собственных разработок. Конечно, здесь еще есть над чем работать. Будем и дальше помогать внедрять передовые решения – для повышения конкурентоспособности агропрома, достижениями которого мы очень гордимся", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20240131/golod-1924466655.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
В России нарастили выпуск оборудования для пищепрома почти на 40 процентов
Мишустин: в 2023 году нарастили выпуск машин для пищепрома почти на 40 процентов
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия в 2023 году нарастила производство машин и оборудования для пищевой промышленности почти на 40%, а выпуск сельхозтехники - более чем на 8%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
«
"За этот же период (2023 год - ред.) более чем на 8% выросло производство сельхозтехники в России. И почти на 40% увеличился выпуск машин и оборудования для пищевой промышленности", - сказал он.
Премьер-министр напомнил, что в минувшем году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России, отметил "хорошие результаты" агроотрасли в переработке, "особенно – по рыбе".
"Все эти достижения способствуют реализации Доктрины продовольственной безопасности. Производство со значительным запасом перекрывает запланированные показатели. По растительному маслу, зерну, рыбе и рыбопродуктам, сахару, мясу и мясопродуктам. Есть успехи по картофелю, овощам и бахчевым культурам. Продолжаем наращивать объемы по молоку, фруктам и ягодам, соли", - подчеркнул Мишустин.
Он также отметил, что особое внимание правительство уделяет семеноводству, и отечественного посевного материала становится на внутреннем рынке все больше.
"В 150 новых лабораториях активно ведутся исследования в области селекции, семеноводства и молекулярной генетики. За 4 года было создано 34 технологии на основе собственных разработок. Конечно, здесь еще есть над чем работать. Будем и дальше помогать внедрять передовые решения – для повышения конкурентоспособности агропрома, достижениями которого мы очень гордимся", - заключил Мишустин.