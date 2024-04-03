https://ria.ru/20240403/mishustin-1937551649.html

Мишустин рассказал о назначении единого пособия для детей

Мишустин рассказал о назначении единого пособия для детей - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о назначении единого пособия для детей

Единое пособие для семей с детьми в России назначено почти 11 миллионам детей и 400 тысячам будущих мам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:37

2024-04-03T12:37

2024-04-03T12:39

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Единое пособие для семей с детьми в России назначено почти 11 миллионам детей и 400 тысячам будущих мам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Он рассказал о выполнении задачи обеспечения народосбережения, защиты материнства и детства. "С января прошлого года мы запустили единое пособие, которое предоставляется каждый месяц, исходя из положения конкретной семьи. Оно было назначено почти на 11 миллионов детей. И примерно 400 тысячам будущих мам", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240125/posobiya-1923433122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы