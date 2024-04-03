https://ria.ru/20240403/mishustin-1937550458.html
Мишустин назвал число сложных операций, проведенных в 2023 году
Мишустин назвал число сложных операций, проведенных в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин назвал число сложных операций, проведенных в 2023 году
Сложные операции бесплатно провели в 2023 году для 1,5 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:32
2024-04-03T12:32
2024-04-03T12:50
общество
михаил мишустин
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
россия
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сложные операции бесплатно провели в 2023 году для 1,5 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год."В прошлом году бесплатно сложные операции провели для 1,5 миллионов человек. На 12% больше, чем годом ранее. Это не просто цифры, это спасенные жизни", - сказал премьер.
https://ria.ru/20240403/proekt-1937555188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, госдума рф
Общество, Михаил Мишустин, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Россия, Госдума РФ
Мишустин назвал число сложных операций, проведенных в 2023 году
Мишустин: в 2023 году для 1,5 млн человек провели бесплатные сложные операции