https://ria.ru/20240403/mishustin-1937550458.html

Мишустин назвал число сложных операций, проведенных в 2023 году

Мишустин назвал число сложных операций, проведенных в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин назвал число сложных операций, проведенных в 2023 году

Сложные операции бесплатно провели в 2023 году для 1,5 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:32

2024-04-03T12:32

2024-04-03T12:50

общество

михаил мишустин

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

россия

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Сложные операции бесплатно провели в 2023 году для 1,5 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год."В прошлом году бесплатно сложные операции провели для 1,5 миллионов человек. На 12% больше, чем годом ранее. Это не просто цифры, это спасенные жизни", - сказал премьер.

https://ria.ru/20240403/proekt-1937555188.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, госдума рф