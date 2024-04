https://ria.ru/20240403/megality-1937354085.html

"Развитые технологии". Ученые рассказали о цивилизации ледниковой эпохи

Исследователи из Индонезии утверждают, что археологический памятник Гунунг-Паданг на западе острова Ява построила могущественная цивилизация 25 тысяч лет назад. РИА Новости, 03.04.2024

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Надежда Бехова. Исследователи из Индонезии утверждают, что археологический памятник Гунунг-Паданг на западе острова Ява построила могущественная цивилизация 25 тысяч лет назад. В научном сообществе вокруг гипотезы идут ожесточенные споры — из-за принципиальной ошибки.Признали ошибкойВ октябре 2023-го в журнале Archaeological Prospection известного издательства WiIey вышла статья об археологическом комплексе Гунунг-Паданг в провинции Западная Ява. Авторы утверждают, что это погребальная пирамида, которую начали строить в период между 25 тысячами и 14 тысячами лет назад."Исследование проливает свет на существование развитых технологий строительства во время последней ледниковой эпохи, в то время как сельское хозяйство еще не практиковалось", — делают вывод авторы, среди которых лишь один археолог. Остальные — геологи и инженеры.Публикация вызвала в профессиональной среде шквал критики. В СМИ выходили заметки с опровержениями. Разбору смелой гипотезы посвятили статьи ведущие мировые издания — Nature, The New York Times, The Guardian."Не стоило публиковать. Не удивлюсь, если статью снимут", — отмечал Бил Фарли, археолог из Университета Южного Коннектикута.Под давлением научной общественности в редакции журнала начали расследование, и 18 марта публикацию отозвали."Мы получили отклики от геофизиков, археологов, специалистов по радиоуглеродному датированию, изучили их и пришли к выводу, что статья содержит принципиальную ошибку", — сообщило издательство.Что известно о мегалитах ЯвыИндонезия славится мегалитическими памятниками. Первые сведения о них публиковали европейские исследователи, прибывавшие сюда под эгидой Ост-Индской компании. Террасы с менгирами, каменные саркофаги и дольмены, урны с крышками и антропоморфные фигуры находили на крупных и малых островах Малайского архипелага.Ученые отмечали сходство с сооружениями Западной Европы, Египта, доколумбовой Америки. Индонезийские археологи предполагают, что это связано с двумя волнами миграции — в неолите и бронзовом веке. Анализ находок, напротив, указывает на более позднее происхождение: VII-XVI века нашей эры.В провинции Западная Ява насчитывают более 200 памятников, в том числе монументальных. Гунунг-Паданг — один из самых эффектных и загадочных. Он расположен на вершине конуса потухшего вулкана, утопающего в тропической растительности.Первые сведения о нем относятся к 1891 году, еще во времена голландской колонизации. Позже его осмотрел археолог Николас Кром и предположил, что это место погребения. В 1979-м на мегалиты наткнулись местные жители. Их обследовали археологи, и в 1998-м здесь создали национальный парк.Комплекс включает 13 искусственных террас, пять из которых расчищены. На них — остатки насыпей, ограды, ступени, фундаменты, выложенные из базальтовых и дацитовых призм. Высота памятника — 150 метров, площадь — порядка тысячи квадратных метров. Это крупнейшее мегалитическое сооружение в Юго-Восточной Азии.Местные жители считают Гунунг-Паданг священным местом, в древности его использовали для ритуалов. Название на сунданском языке означает "Гора просветления".С 2011-го по 2014-й памятник изучала экспедиция под руководством геолога Дэнни Натавиджая. Провели археологические, геофизические исследования, картирование, бурение."Работы показывают, что это не просто доисторические каменные террасы, а сложная подземная конструкция со значительными комнатами и полостями", — пишут авторы исследования.Ученые пробурили скважины к основаниям террас, взяли керны и провели радиоуглеродное датирование. Возраст древнейших образцов — 25 тысяч лет. Это дало повод утверждать, что пирамиду начали возводить в ледниковую эпоху. Затем на несколько тысячелетий забросили.Вывод противоречит всему накопленному археологическому материалу, согласно которому древнейшее каменное поселение на Земле появилось на территории Турции 11 тысяч лет назад (Гёбекли-Тепе), а старейшая пирамида Джосера — в Египте 4600 лет назад.Скандальные заявленияРаботы в Гунунг-Паданге привлекли внимание СМИ. Еще до публикации результатов Натавиджай выступал с лекциями, делал доклады на конференциях. В 2022-м Netflix показала документальный сериал "Древний апокалипсис" ("Ancient Apocalypse"). Ведущий, британский писатель Грэм Хэнкок, представил доказательства существования в последнюю ледниковую эпоху могущественной цивилизации, уничтоженной в результате природного или космического катаклизма. Выжившие изобрели сельское хозяйство, архитектуру, астрономию. Однако официальная наука, утверждал Хэнкок, этого не признает.Выводы индонезийской группы с виду довольно правдоподобны. Исследователи датировали органический материал в грунте, отобранном из скважин и траншей. В нем анализируют соотношение углерода-14, который накапливают только живые организмы, и стабильных изотопов. Чем меньше 14C — тем старше образец. Авторы работы предположили, что органика попала в грунт во время и после строительства пирамиды. Изучив 12 образцов, получили даты от 25 тысяч лет до нашей эры до 1500 лет.Научное сообщество в целом не сомневается, что датировки верные. Смущает интерпретация. Археолог Бил Фарли указывает: в образцах не было угля или костей, которые бы свидетельствовали о человеческом присутствии."Большой логической ошибкой" называет попытку связать возраст грунта с человеческими артефактами археолог из Таиланда Ноэль Тан.В 2014-м на этом же месте другая группа ученых нашла лишь несколько фрагментов керамической посуды, обломки каменных орудий, металла, монет позднего времени. Датировка угля указала на 117-45 годы до нашей эры. Руководитель работ Лотфи Йондри в интервью Nature отмечает, что люди заселили местные пещеры двенадцать тысяч — шесть тысяч лет назад, никаких продвинутых технологий строительства у них не было.Между тем авторы сенсационной статьи настаивают на своей правоте. А изъятие результатов исследования издателем называют цензурой, противоречащей принципам науки.

