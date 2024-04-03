https://ria.ru/20240403/matkapital-1937552392.html

В России правительство расширяет варианты использования маткапитала

В России правительство расширяет варианты использования маткапитала - РИА Новости, 03.04.2024

В России правительство расширяет варианты использования маткапитала

Правительство РФ последовательно расширяет варианты использования материнского капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:38

2024-04-03T12:38

2024-04-03T12:39

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ последовательно расширяет варианты использования материнского капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Правительство последовательно расширяет варианты использования маткапитала, чтобы он был полезен большему числу граждан", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240128/zakony-1923940716.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество