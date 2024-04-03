https://ria.ru/20240403/matkapital-1937552392.html
В России правительство расширяет варианты использования маткапитала
В России правительство расширяет варианты использования маткапитала - РИА Новости, 03.04.2024
В России правительство расширяет варианты использования маткапитала
Правительство РФ последовательно расширяет варианты использования материнского капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:38
2024-04-03T12:38
2024-04-03T12:39
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545052_0:356:3008:2048_1920x0_80_0_0_0a278088bafe12e9811dc723c66a9cea.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ последовательно расширяет варианты использования материнского капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Правительство последовательно расширяет варианты использования маткапитала, чтобы он был полезен большему числу граждан", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240128/zakony-1923940716.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545052_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_7f6e2791b41e2409a0b92b6e718aaea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Общество
В России правительство расширяет варианты использования маткапитала
Мишустин: правительство расширяет варианты использования маткапитала