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Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:26 03.04.2024 (обновлено: 18:37 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mariupol-1937675171.html
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм - РИА Новости, 03.04.2024
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:26
2024-04-03T18:37
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
владимир путин
общество
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России.Одна из жительниц Мариуполя поблагодарила Путина за огромную помощь, которую он и строители оказывают в восстановлении города, и поблагодарила его за то, "что мы – Россия"."Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. Наша общая культура, наши общие традиции, мы – один народ, и никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого", - сказал Путин в ответ."Ну а вам огромное спасибо, что вы не забыли об этом тогда, когда было особенно тяжело, и помните сейчас. Это вот основа основ восстановления нашего единства", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html
мариуполь
россия
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мариуполь, россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Владимир Путин, Общество, Донецкая Народная Республика
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм

Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство жилого квартала в Мариуполе
Строительство жилого квартала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Строительство жилого квартала в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России.
Одна из жительниц Мариуполя поблагодарила Путина за огромную помощь, которую он и строители оказывают в восстановлении города, и поблагодарила его за то, "что мы – Россия".
"Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. Наша общая культура, наши общие традиции, мы – один народ, и никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого", - сказал Путин в ответ.
"Ну а вам огромное спасибо, что вы не забыли об этом тогда, когда было особенно тяжело, и помните сейчас. Это вот основа основ восстановления нашего единства", - добавил президент РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияВладимир ПутинОбществоДонецкая Народная Республика
 
 
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