https://ria.ru/20240403/mariupol-1937675171.html

Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм

Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм - РИА Новости, 03.04.2024

Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:26

2024-04-03T18:26

2024-04-03T18:37

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

владимир путин

общество

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России.Одна из жительниц Мариуполя поблагодарила Путина за огромную помощь, которую он и строители оказывают в восстановлении города, и поблагодарила его за то, "что мы – Россия"."Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. Наша общая культура, наши общие традиции, мы – один народ, и никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого", - сказал Путин в ответ."Ну а вам огромное спасибо, что вы не забыли об этом тогда, когда было особенно тяжело, и помните сейчас. Это вот основа основ восстановления нашего единства", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

мариуполь, россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика