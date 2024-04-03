https://ria.ru/20240403/mariupol-1937675171.html
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм - РИА Новости, 03.04.2024
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:26
2024-04-03T18:26
2024-04-03T18:37
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
владимир путин
общество
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895939719_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_09ad358dd16c334d60c63f7ebdce7c75.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России.Одна из жительниц Мариуполя поблагодарила Путина за огромную помощь, которую он и строители оказывают в восстановлении города, и поблагодарила его за то, "что мы – Россия"."Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. Наша общая культура, наши общие традиции, мы – один народ, и никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого", - сказал Путин в ответ."Ну а вам огромное спасибо, что вы не забыли об этом тогда, когда было особенно тяжело, и помните сейчас. Это вот основа основ восстановления нашего единства", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895939719_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_fc9cbfcdf8c93ce3c7d4c6f9d861a264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Владимир Путин, Общество, Донецкая Народная Республика
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм
Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и настрой в отношении России.
Одна из жительниц Мариуполя поблагодарила Путина за огромную помощь, которую он и строители оказывают в восстановлении города, и поблагодарила его за то, "что мы – Россия".
"Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой в отношении России в целом, в отношении памяти, которая связывает людей на всех территориях огромной нашей страны. Наша общая культура, наши общие традиции, мы – один народ, и никогда об этом не забывали и не забудем. Всегда будем исходить именно из этого", - сказал Путин в ответ.
"Ну а вам огромное спасибо, что вы не забыли об этом тогда, когда было особенно тяжело, и помните сейчас. Это вот основа основ восстановления нашего единства", - добавил президент РФ.