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Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
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10:27 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937511808.html
Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ
Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024
Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ
В Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что перебежчика из России Максима Кузьминова, чье тело было найдено в феврале в Испании,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:27
2024-04-03T10:27
в мире
украина
курск
максим кузьминов
ми-8 амтш
евросоюз
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что перебежчика из России Максима Кузьминова, чье тело было найдено в феврале в Испании, предупреждали, что ему не стоит покидать территорию Украины и уезжать в ЕС, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ГУР бригадного генерала Дмитрия Тимкова. "Максима Кузьминова предупредили, чтобы он не уезжал с Украины в ЕС. Он проигнорировал совет", - приводит издание слова Тимкова. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937479436.html
https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937474065.html
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в мире, украина, курск, максим кузьминов, ми-8 амтш, евросоюз
В мире, Украина, Курск, Максим Кузьминов, Ми-8 АМТШ, Евросоюз
Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ

Guardian: Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, сообщили в ГУР

© Кадр видео из соцсетейМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов
© Кадр видео из соцсетей
Максим Кузьминов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что перебежчика из России Максима Кузьминова, чье тело было найдено в феврале в Испании, предупреждали, что ему не стоит покидать территорию Украины и уезжать в ЕС, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ГУР бригадного генерала Дмитрия Тимкова.
"Максима Кузьминова предупредили, чтобы он не уезжал с Украины в ЕС. Он проигнорировал совет", - приводит издание слова Тимкова.
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Очевидец рассказал о шоке соседей перебежчика Кузьминова после допросов
06:42
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Сосед Кузьминова не исключил, что за убийством перебежчика стоит Украина
05:10
 
В миреУкраинаКурскМаксим КузьминовМи-8 АМТШЕвросоюз
 
 
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