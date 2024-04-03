https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937511808.html

Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ

Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ

В Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что перебежчика из России Максима Кузьминова, чье тело было найдено в феврале в Испании,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:27

2024-04-03T10:27

2024-04-03T10:27

в мире

украина

курск

максим кузьминов

ми-8 амтш

евросоюз

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что перебежчика из России Максима Кузьминова, чье тело было найдено в феврале в Испании, предупреждали, что ему не стоит покидать территорию Украины и уезжать в ЕС, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ГУР бригадного генерала Дмитрия Тимкова. "Максима Кузьминова предупредили, чтобы он не уезжал с Украины в ЕС. Он проигнорировал совет", - приводит издание слова Тимкова. СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937479436.html

https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937474065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, курск, максим кузьминов, ми-8 амтш, евросоюз