Перебежчика Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, пишут СМИ
Guardian: Кузьминова предупреждали, что уезжать в ЕС не надо, сообщили в ГУР
© Кадр видео из соцсетейМаксим Кузьминов
© Кадр видео из соцсетей
Максим Кузьминов. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что перебежчика из России Максима Кузьминова, чье тело было найдено в феврале в Испании, предупреждали, что ему не стоит покидать территорию Украины и уезжать в ЕС, пишет газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ГУР бригадного генерала Дмитрия Тимкова.
"Максима Кузьминова предупредили, чтобы он не уезжал с Украины в ЕС. Он проигнорировал совет", - приводит издание слова Тимкова.
СМИ 19 февраля сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Сам Кузьминов в ходе пресс-конференции на Украине в сентябре 2023 года заявлял, что был подписан на паблики украинской разведки в Telegram, под постами были указаны контакты для связи. Он связался с украинской стороной и начал переписку. По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".