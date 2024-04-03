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Депутат ГД назвал угрозы атаковать Крымский мост инфошумом - РИА Новости, 03.04.2024
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12:35 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/krymskiymost-1937551276.html
Депутат ГД назвал угрозы атаковать Крымский мост инфошумом
Депутат ГД назвал угрозы атаковать Крымский мост инфошумом - РИА Новости, 03.04.2024
Депутат ГД назвал угрозы атаковать Крымский мост инфошумом
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал появившуюся в западных СМИ информацию о намерении украинской стороны атаковать Крымский мост... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:35
2024-04-03T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал появившуюся в западных СМИ информацию о намерении украинской стороны атаковать Крымский мост информационным шумом с целью отвлечь внимание от провала ВСУ на фронте. Ранее британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины сообщила о планах украинской стороны снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов. Отмечается, что руководство ГУР следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия РФ в Черном море. "Такие угрозы звучат не в первый раз. Угрозы Крымскому мосту уже традиционно совпадают с провалами ВСУ на фронте и являются попытками отвлечь внимание и создать информационный шум", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, украинские террористы надеются, что путем запугивания смогут изменить ход истории. "Цели СВО будут достигнуты, а все террористы понесут ответственность по всей строгости международного права", - сказал депутат. Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
https://radiosputnik.ru/20240306/utechka-1931528962.html
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украина, владимир зеленский, крокус сити холл, госдума рф, служба безопасности украины, россия, политика
Украина, Владимир Зеленский, Крокус Сити Холл, Госдума РФ, Служба безопасности Украины, Россия, Политика
Депутат ГД назвал угрозы атаковать Крымский мост инфошумом

Нестеренко назвал угрозы атаковать Крымский мост инфошумом на фоне провала ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал появившуюся в западных СМИ информацию о намерении украинской стороны атаковать Крымский мост информационным шумом с целью отвлечь внимание от провала ВСУ на фронте.
Ранее британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины сообщила о планах украинской стороны снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов. Отмечается, что руководство ГУР следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия РФ в Черном море.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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6 марта, 17:20
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"Такие угрозы звучат не в первый раз. Угрозы Крымскому мосту уже традиционно совпадают с провалами ВСУ на фронте и являются попытками отвлечь внимание и создать информационный шум", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, украинские террористы надеются, что путем запугивания смогут изменить ход истории. "Цели СВО будут достигнуты, а все террористы понесут ответственность по всей строгости международного права", - сказал депутат.
Ранее МИД РФ сообщил, что передал Украине требования об аресте и выдаче причастных к нападению на подмосковный "Крокус сити холл" и другим терактам. Среди требований - арест главы СБУ Василия Малюка, признавшего организацию Украиной подрыва Крымского моста в 2022 году.
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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УкраинаВладимир ЗеленскийКрокус Сити ХоллГосдума РФСлужба безопасности УкраиныРоссияПолитика
 
 
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