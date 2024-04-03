https://ria.ru/20240403/krokus-1937706801.html

Руководство Российского Красного Креста возложило цветы у "Крокуса"

Руководство Российского Красного Креста возложило цветы у "Крокуса" - РИА Новости, 03.04.2024

Руководство Российского Красного Креста возложило цветы у "Крокуса"

Правление и председатель Российского Красного Креста возложили цветы к стихийному мемориалу жертв теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:57

2024-04-03T20:57

2024-04-03T20:57

теракт в "крокус сити холле"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российский красный крест

крокус

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КРАСНОГОРСК, 3 апр - РИА Новости. Правление и председатель Российского Красного Креста возложили цветы к стихийному мемориалу жертв теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Они также осмотрели мобильный пункт РКК рядом с мемориалом, где все желающие могут погреться, выпить чая и получить профессиональную консультацию психолога. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937449397.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский красный крест, крокус