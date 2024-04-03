Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/kontraktniki-1937538059.html
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту - РИА Новости, 03.04.2024
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту
Рост числа желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:07
2024-04-03T12:07
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900781599_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_79d29f743596ba823ff64ef26abe99ab.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рост числа желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900781599_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c3b61c02ad40b59058371f952d1c22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту

Песков: рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнструктора пункта отбора на военную службу по контракту
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рост числа желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО", - сказал Песков.
Паспорт РФ, военный билет и информационные буклеты на мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году
08:18
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала