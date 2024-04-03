https://ria.ru/20240403/kontraktniki-1937538059.html

В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту

В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту - РИА Новости, 03.04.2024

В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту

Рост числа желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:07

2024-04-03T12:07

2024-04-03T12:07

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рост числа желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф