https://ria.ru/20240403/kontraktniki-1937538059.html
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту - РИА Новости, 03.04.2024
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту
Рост числа желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:07
2024-04-03T12:07
2024-04-03T12:07
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Рост числа желающих пойти на службу по контракту свидетельствует о мобилизации общества вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это лишнее свидетельство высокой степени мобилизации нашего общества внутренней и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту
Песков: рост числа контрактников говорит о консолидации общества вокруг Путина