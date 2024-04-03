https://ria.ru/20240403/khvasonpkho-16b-1937466811.html

Ким Чен Ын лично руководил пуском новой ракеты "Хвасонпхо-16Б"

Ким Чен Ын лично руководил пуском новой ракеты "Хвасонпхо-16Б" - РИА Новости, 03.04.2024

Ким Чен Ын лично руководил пуском новой ракеты "Хвасонпхо-16Б"

Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник руководил пуском новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T01:46

2024-04-03T01:46

2024-04-03T09:41

в мире

космос - риа наука

японское море

ким чен ын

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник руководил пуском новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее южнокорейское агентство Ренхап передавало, что КНДР провела успешное испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. При этом агентство утверждало, что был произведен пуск ракеты "Хвасон-16". "Второго апреля Ким Чен Ын... руководил первым испытательным пуском твердотопливной баллистической ракеты средней дальности нового типа "Хвасонпхо-16Б", оснащенной гиперзвуковой планирующей боеголовкой новой разработки", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, лидера КНДР сопровождал заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик. По данным агентства, ракета пролетела 1 тысячу километров. Агентство также опубликовало фотографии пуска ракеты, а также Ким Чен Ына, который руководил процессом. На фотографиях северокорейский лидер запечатлен за осмотром новой ракеты и в командном наблюдательном пункте, откуда, как утверждает ЦТАК, отдал приказ о пуске. Утром вторника Ренхап со ссылкой на военных сообщило, что КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20240325/kndr-1935578490.html

https://ria.ru/20240316/kndr-1933407493.html

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в мире, космос - риа наука, японское море, ким чен ын