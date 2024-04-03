Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/khimiya-1937587866.html
Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии
Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии
Выпуск мало- и среднетоннажной химической продукции в РФ вырос за три года почти на четверть, к цели в 30% к концу 2024 года страна идет с опережением, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:20
2024-04-03T14:20
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937560614_0:149:2961:1815_1920x0_80_0_0_6312c9064478a23fa9956690cc374500.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выпуск мало- и среднетоннажной химической продукции в РФ вырос за три года почти на четверть, к цели в 30% к концу 2024 года страна идет с опережением, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в 2021 году принять меры для увеличения производства мало- и среднетоннажной химической продукции в стране на 30% к 2025 году и на 70% - к 2030 году. "Химический комплекс. Выпуск мало- и среднетоннажной продукции увеличился за три года почти на четверть. Президентом была поставлена задача достигнуть тридцатипроцентного роста к концу текущего года. Движемся к этой цели с опережением", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20231129/khimiya-1912756969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937560614_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_f2d5e5fe77be903f17893997967de300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии

Мишустин: выпуск мало- и среднетоннажной химии за три года вырос на четверть

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выпуск мало- и среднетоннажной химической продукции в РФ вырос за три года почти на четверть, к цели в 30% к концу 2024 года страна идет с опережением, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в 2021 году принять меры для увеличения производства мало- и среднетоннажной химической продукции в стране на 30% к 2025 году и на 70% - к 2030 году.
"Химический комплекс. Выпуск мало- и среднетоннажной продукции увеличился за три года почти на четверть. Президентом была поставлена задача достигнуть тридцатипроцентного роста к концу текущего года. Движемся к этой цели с опережением", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства Сириус
Путин высказался о развитии малотоннажной химии
29 ноября 2023, 20:26
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала