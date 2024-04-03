https://ria.ru/20240403/khimiya-1937587866.html

Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии

Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии

Выпуск мало- и среднетоннажной химической продукции в РФ вырос за три года почти на четверть, к цели в 30% к концу 2024 года страна идет с опережением, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:20

2024-04-03T14:20

2024-04-03T14:20

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выпуск мало- и среднетоннажной химической продукции в РФ вырос за три года почти на четверть, к цели в 30% к концу 2024 года страна идет с опережением, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в 2021 году принять меры для увеличения производства мало- и среднетоннажной химической продукции в стране на 30% к 2025 году и на 70% - к 2030 году. "Химический комплекс. Выпуск мало- и среднетоннажной продукции увеличился за три года почти на четверть. Президентом была поставлена задача достигнуть тридцатипроцентного роста к концу текущего года. Движемся к этой цели с опережением", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20231129/khimiya-1912756969.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году