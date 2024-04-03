Мишустин рассказал о росте выпуска мало- и среднетоннажной химии
Мишустин: выпуск мало- и среднетоннажной химии за три года вырос на четверть
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Выпуск мало- и среднетоннажной химической продукции в РФ вырос за три года почти на четверть, к цели в 30% к концу 2024 года страна идет с опережением, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в 2021 году принять меры для увеличения производства мало- и среднетоннажной химической продукции в стране на 30% к 2025 году и на 70% - к 2030 году.
"Химический комплекс. Выпуск мало- и среднетоннажной продукции увеличился за три года почти на четверть. Президентом была поставлена задача достигнуть тридцатипроцентного роста к концу текущего года. Движемся к этой цели с опережением", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
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