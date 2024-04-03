https://ria.ru/20240403/kapital-1937594336.html

Мишустин предупредил, что не будет закрывать глаза на вывод капитала

Мишустин предупредил, что не будет закрывать глаза на вывод капитала - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин предупредил, что не будет закрывать глаза на вывод капитала

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя, но закрывать глаза на вывод... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:40

2024-04-03T14:40

2024-04-03T14:54

михаил мишустин

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937553916_0:1660:2048:2812_1920x0_80_0_0_7d146f29665abcf7caf01e011f308ac1.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя, но закрывать глаза на вывод капитала Россия не будет."Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя, мы этого делать не будем... Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику... С ними будем бороться", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231017/chubays-1903220332.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, экономика, россия