https://ria.ru/20240403/kapital-1937594336.html
Мишустин предупредил, что не будет закрывать глаза на вывод капитала
Мишустин предупредил, что не будет закрывать глаза на вывод капитала - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин предупредил, что не будет закрывать глаза на вывод капитала
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя, но закрывать глаза на вывод... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:40
2024-04-03T14:40
2024-04-03T14:54
михаил мишустин
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
экономика
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя, но закрывать глаза на вывод капитала Россия не будет."Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя, мы этого делать не будем... Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику... С ними будем бороться", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231017/chubays-1903220332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, экономика, россия
Михаил Мишустин, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Экономика, Россия
Мишустин предупредил, что не будет закрывать глаза на вывод капитала
Мишустин предупредил, что не будет закрывать глаза на вывод капитала за рубеж
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом нельзя, но закрывать глаза на вывод капитала Россия не будет.
"Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя, мы этого делать не будем... Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику... С ними будем бороться", - сказал Мишустин.