https://ria.ru/20240403/kanatka-1937660703.html
Канатная дорога в Москве возобновила работу
Канатная дорога в Москве возобновила работу - РИА Новости, 03.04.2024
Канатная дорога в Москве возобновила работу
Канатная дорога в Москве временно приостанавливала работу из-за сильного ветра, она снова возобновляет работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:24
2024-04-03T17:24
2024-04-03T17:24
общество
москва
евгений тишковец
московский зоопарк
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Канатная дорога в Москве временно приостанавливала работу из-за сильного ветра, она снова возобновляет работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки. "Канатная дорога временно приостанавливала работу. Сейчас снова начинает работу", - заявили в пресс-службе. Днем в связи с погодными условиями приостановили работу столичные парки, Московский зоопарк, колесо обозрения "Солнце Москвы", а рестораны и кафе закрывали летние веранды. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20240403/park-1937581263.html
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Последствия сильного ветра в Москве
Последствия сильного ветра в Москве
2024-04-03T17:24
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РИА Новости
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общество, москва, евгений тишковец, московский зоопарк
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Московский зоопарк
Канатная дорога в Москве возобновила работу
Канатная дорога в Москве возобновила работу после остановки из-за ветра
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Канатная дорога в Москве временно приостанавливала работу из-за сильного ветра, она снова возобновляет работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки.
"Канатная дорога временно приостанавливала работу. Сейчас снова начинает работу", - заявили в пресс-службе.
Днем в связи с погодными условиями приостановили работу столичные парки, Московский зоопарк, колесо обозрения "Солнце Москвы", а рестораны и кафе закрывали летние веранды.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.