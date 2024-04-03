https://ria.ru/20240403/kanatka-1937660703.html

Канатная дорога в Москве возобновила работу

Канатная дорога в Москве возобновила работу - РИА Новости, 03.04.2024

Канатная дорога в Москве возобновила работу

Канатная дорога в Москве временно приостанавливала работу из-за сильного ветра, она снова возобновляет работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:24

2024-04-03T17:24

2024-04-03T17:24

общество

москва

евгений тишковец

московский зоопарк

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Канатная дорога в Москве временно приостанавливала работу из-за сильного ветра, она снова возобновляет работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе канатки. "Канатная дорога временно приостанавливала работу. Сейчас снова начинает работу", - заявили в пресс-службе. Днем в связи с погодными условиями приостановили работу столичные парки, Московский зоопарк, колесо обозрения "Солнце Москвы", а рестораны и кафе закрывали летние веранды. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во второй половине дня в Москве прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20240403/park-1937581263.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия сильного ветра в Москве Последствия сильного ветра в Москве 2024-04-03T17:24 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец, московский зоопарк