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На Западе заметили тревожные для Киева изменения в маневрах ВС России
На Западе заметили тревожные для Киева изменения в маневрах ВС России - РИА Новости, 03.04.2024
На Западе заметили тревожные для Киева изменения в маневрах ВС России
Российские военные стали быстрее наступать на запад на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:54
2024-04-03T10:54
2024-04-03T11:41
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные стали быстрее наступать на запад на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."По мере пробития каждой ужасно спроектированной украинской линии обороны российскими военными их продвижение постепенно становится быстрее", — указал он.По его словам, ВСУ не смогли построить надежные укрытия для защиты своих позиций, на что жаловались даже сами украинцы, и именно из-за этого им не удается замедлить продвижение российских сил на запад.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506612.html
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Технологии, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, YouTube, Киев, В мире, Политика
На Западе заметили тревожные для Киева изменения в маневрах ВС России
Эксперт Меркурис: ВС России стали быстрее продвигаться на запад на Украине