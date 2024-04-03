https://ria.ru/20240403/izmeneniya-1937519322.html

На Западе заметили тревожные для Киева изменения в маневрах ВС России

На Западе заметили тревожные для Киева изменения в маневрах ВС России - РИА Новости, 03.04.2024

На Западе заметили тревожные для Киева изменения в маневрах ВС России

Российские военные стали быстрее наступать на запад на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:54

2024-04-03T10:54

2024-04-03T11:41

технологии

россия

украина

сергей шойгу

вооруженные силы украины

youtube

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408704_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_2b0f87bb423482b01e0ea484c3af6b95.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские военные стали быстрее наступать на запад на Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."По мере пробития каждой ужасно спроектированной украинской линии обороны российскими военными их продвижение постепенно становится быстрее", — указал он.По его словам, ВСУ не смогли построить надежные укрытия для защиты своих позиций, на что жаловались даже сами украинцы, и именно из-за этого им не удается замедлить продвижение российских сил на запад.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506612.html

https://ria.ru/20240402/katastrofa-1937364321.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, youtube, киев, в мире, политика