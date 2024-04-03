https://ria.ru/20240403/izbienie-1937658572.html

Трое мужчин до смерти забили человека в центре Луганска

Трое мужчин до смерти забили человека в центре Луганска - РИА Новости, 03.04.2024

Трое мужчин до смерти забили человека в центре Луганска

Арестованы трое мужчин, которые обвиняются в том, что забили до смерти человека в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:12

2024-04-03T17:12

2024-04-03T23:04

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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Арестованы трое мужчин, которые обвиняются в том, что забили до смерти человека в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская."В сентябре 2023 года из подъезда многоквартирного дома, расположенного в центре Луганска, в реанимационное отделение медицинского учреждения был доставлен мужчина в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную помощь, он скончался спустя несколько дней, не приходя в сознание", — сказала Марковская.У мужчины были множественные травмы, свидетелей преступления не нашлось. Следователи Ленинского следственного отдела по Луганску и криминалисты тщательно зафиксировали следы, что позволило установить причастность к преступлению троих мужчин. По словам Марковской, несмотря на то что злоумышленники спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД. "В рамках расследуемого уголовного дела следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике предъявлено обвинение 31-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего")", — добавила она.Двоим предполагаемым его подельникам ранее также было предъявлено обвинение, все фигуранты арестованы.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, один из фигурантов — уроженец Владикавказа, который, по его словам, принимал участие в кастинге на участие в популярном телешоу "Битва экстрасенсов", однако человека в багажнике автомобиля не нашел.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937405178.html

https://ria.ru/20231110/obvinyaemyy-1908765514.html

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происшествия, луганская народная республика, луганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)