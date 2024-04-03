https://ria.ru/20240403/izbienie-1937658572.html
Трое мужчин до смерти забили человека в центре Луганска
Трое мужчин до смерти забили человека в центре Луганска - РИА Новости, 03.04.2024
Трое мужчин до смерти забили человека в центре Луганска
Арестованы трое мужчин, которые обвиняются в том, что забили до смерти человека в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:12
2024-04-03T17:12
2024-04-03T23:04
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ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Арестованы трое мужчин, которые обвиняются в том, что забили до смерти человека в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская."В сентябре 2023 года из подъезда многоквартирного дома, расположенного в центре Луганска, в реанимационное отделение медицинского учреждения был доставлен мужчина в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную помощь, он скончался спустя несколько дней, не приходя в сознание", — сказала Марковская.У мужчины были множественные травмы, свидетелей преступления не нашлось. Следователи Ленинского следственного отдела по Луганску и криминалисты тщательно зафиксировали следы, что позволило установить причастность к преступлению троих мужчин. По словам Марковской, несмотря на то что злоумышленники спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД. "В рамках расследуемого уголовного дела следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике предъявлено обвинение 31-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего")", — добавила она.Двоим предполагаемым его подельникам ранее также было предъявлено обвинение, все фигуранты арестованы.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, один из фигурантов — уроженец Владикавказа, который, по его словам, принимал участие в кастинге на участие в популярном телешоу "Битва экстрасенсов", однако человека в багажнике автомобиля не нашел.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937405178.html
https://ria.ru/20231110/obvinyaemyy-1908765514.html
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происшествия, луганская народная республика, луганск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Луганск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Трое мужчин до смерти забили человека в центре Луганска
Троих мужчин обвинили в избиении человека до смерти в центре Луганска
ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Арестованы трое мужчин, которые обвиняются в том, что забили до смерти человека в центре Луганска, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
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"В сентябре 2023 года из подъезда многоквартирного дома, расположенного в центре Луганска, в реанимационное отделение медицинского учреждения был доставлен мужчина в тяжелом состоянии. Несмотря на оказанную помощь, он скончался спустя несколько дней, не приходя в сознание", — сказала Марковская.
У мужчины были множественные травмы, свидетелей преступления не нашлось. Следователи Ленинского следственного отдела по Луганску и криминалисты тщательно зафиксировали следы, что позволило установить причастность к преступлению троих мужчин. По словам Марковской, несмотря на то что злоумышленники спешно покинули место преступления, их личности и местонахождение были установлены сотрудниками МВД.
«
"В рамках расследуемого уголовного дела следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике предъявлено обвинение 31-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего")", — добавила она.
Двоим предполагаемым его подельникам ранее также было предъявлено обвинение, все фигуранты арестованы.
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, один из фигурантов — уроженец Владикавказа, который, по его словам, принимал участие в кастинге на участие в популярном телешоу "Битва экстрасенсов", однако человека в багажнике автомобиля не нашел.