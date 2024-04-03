https://ria.ru/20240403/investitsii-1937596855.html
Володин посоветовал РСПП обратить внимание на призыв об инвестициях
Володин посоветовал РСПП обратить внимание на призыв об инвестициях - РИА Новости, 03.04.2024
Володин посоветовал РСПП обратить внимание на призыв об инвестициях
Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал главе РСПП Александру Шохину обратить внимание на призыв об инвестициях, которых ждет кабмин от предпринимателей, чтобы... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:50
2024-04-03T14:50
2024-04-03T14:50
экономика
россия
вячеслав володин
александр шохин
михаил мишустин
госдума рф
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал главе РСПП Александру Шохину обратить внимание на призыв об инвестициях, которых ждет кабмин от предпринимателей, чтобы российским бизнесменам, которые вывели деньги за рубеж, не пришлось "глотать пыль". Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства о работе за 2023 год в Госдуме выразил надежду на то, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьёзные средства и сказал, что власти ждут от них мощнейших инвестиций. Находящийся в зале Шохин отреагировал на эти слова главы правительства, привстав со своего места. "Председателя правительства послушайте, Александр Николаевич, чтобы потом пыль не глотали некоторые, кто там деньги вывел из страны, об этом речь идет", - сказал Володин на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240403/investitsii-1937546778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, вячеслав володин, александр шохин, михаил мишустин, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Александр Шохин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей
Володин посоветовал РСПП обратить внимание на призыв об инвестициях
Володин посоветовал Александру Шохину обратить внимание на призыв об инвестициях