Россия продолжит работать с дружественными странами, заявил Мишустин
Мишустин: в России сохраняются возможности инвестиций для зарубежных компаний
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия продолжит работать с дружественными странами, возможности для инвестиций сохраняются и для компаний из недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Мы, конечно же, продолжим работать с дружественными странами. Нельзя отказаться от инвестиций дружественных стран к нам. Поэтому здесь закрываться нельзя", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме в ходе отчета о работе правительства за 2023 год.
Мишустин добавил, что и в недружественных странах находятся люди, готовые работать с Россией.
"Да и среди недружественных стран, если вдруг кто-то захочет - ну есть разные люди, есть принципиально люди, которые готовы из страны недружественной работать с Россией - ну что, мы для них закроем возможности эти? Нет", - сказал глава правительства.