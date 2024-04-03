https://ria.ru/20240403/investitsii-1937595348.html

Россия продолжит работать с дружественными странами, заявил Мишустин

Россия продолжит работать с дружественными странами, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Россия продолжит работать с дружественными странами, заявил Мишустин

Россия продолжит работать с дружественными странами, возможности для инвестиций сохраняются и для компаний из недружественных стран, заявил премьер-министр... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:44

2024-04-03T14:44

2024-04-03T14:45

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия продолжит работать с дружественными странами, возможности для инвестиций сохраняются и для компаний из недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы, конечно же, продолжим работать с дружественными странами. Нельзя отказаться от инвестиций дружественных стран к нам. Поэтому здесь закрываться нельзя", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме в ходе отчета о работе правительства за 2023 год.Мишустин добавил, что и в недружественных странах находятся люди, готовые работать с Россией."Да и среди недружественных стран, если вдруг кто-то захочет - ну есть разные люди, есть принципиально люди, которые готовы из страны недружественной работать с Россией - ну что, мы для них закроем возможности эти? Нет", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия, михаил мишустин, госдума рф