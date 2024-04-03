https://ria.ru/20240403/investitsii-1937568766.html

Мишустин рассказал об инвестициях в образовательные кластеры

Мишустин рассказал об инвестициях в образовательные кластеры - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал об инвестициях в образовательные кластеры

Около 4 миллиардов рублей поступило в качестве инвестиций от предприятий в образовательные кластеры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:20

2024-04-03T13:20

2024-04-03T13:20

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около 4 миллиардов рублей поступило в качестве инвестиций от предприятий в образовательные кластеры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год. Премьер отметил, что в прошлом году было создано дополнительно 60 образовательных клас­теров, которые готовят сотрудников в сфере медицины, педагогики, тури­зма, искусства и креативной индустрии. "И в такой проект наши предприятия активно инвестируют значительные суммы – около четырех миллиардов рублей. Зная, что это их будущее", - сказал он.

https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф