https://ria.ru/20240403/investitsii-1937568766.html
Мишустин рассказал об инвестициях в образовательные кластеры
Мишустин рассказал об инвестициях в образовательные кластеры - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал об инвестициях в образовательные кластеры
Около 4 миллиардов рублей поступило в качестве инвестиций от предприятий в образовательные кластеры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:20
2024-04-03T13:20
2024-04-03T13:20
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около 4 миллиардов рублей поступило в качестве инвестиций от предприятий в образовательные кластеры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год. Премьер отметил, что в прошлом году было создано дополнительно 60 образовательных кластеров, которые готовят сотрудников в сфере медицины, педагогики, туризма, искусства и креативной индустрии. "И в такой проект наши предприятия активно инвестируют значительные суммы – около четырех миллиардов рублей. Зная, что это их будущее", - сказал он.
https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал об инвестициях в образовательные кластеры
Мишустин: предприятия вложили четыре миллиарда рублей в образовательные кластеры
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около 4 миллиардов рублей поступило в качестве инвестиций от предприятий в образовательные кластеры, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год.
Премьер отметил, что в прошлом году было создано дополнительно 60 образовательных кластеров, которые готовят сотрудников в сфере медицины, педагогики, туризма, искусства и креативной индустрии.
"И в такой проект наши предприятия активно инвестируют значительные суммы – около четырех миллиардов рублей. Зная, что это их будущее", - сказал он.