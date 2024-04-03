https://ria.ru/20240403/investitsii-1937546778.html
Инвестиции в 2023 году росли рекордными темпами, заявил Мишустин
Инвестиции в 2023 году росли рекордными темпами, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Инвестиции в 2023 году росли рекордными темпами, заявил Мишустин
Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли примерно на 10% - это рекордные уровни за последние 12 лет, заявил премьер-министр страны Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:25
2024-04-03T12:25
2024-04-03T12:43
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли примерно на 10% - это рекордные уровни за последние 12 лет, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. "Еще один важный фактор, позволивший выйти на итоговые цифры в экономике в целом, – поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%. Что является рекордом за последние двенадцать лет", - заявил премьер-министр. Как в начале марта сообщал Росстат, инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8% и составили 34,036 триллиона рублей в номинальном выражении. Мишустин подчеркнул, что предприниматели вкладывают свои ресурсы в российскую экономику, поэтому правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. По его словам, на начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 триллионов рублей. Премьер-министр также напомнил, что за время действия механизма бизнес создал около 20 тысяч рабочих мест. При этом в целом в России удалось добиться снижения безработицы в два раза - до 3% к концу 2023 года, что вдвое меньше, чем в еврозоне, добавил он. "Задачу долгосрочного финансирования крупных объектов инфраструктуры решаем, в том числе через Фонд национального благосостояния. За счет него в прошлом году обеспечили средствами семнадцать проектов более чем на один триллион рублей. Новые – поддерживает и Фабрика проектного финансирования", - сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20240327/dollar-1936061063.html
https://ria.ru/20240302/ekonomika-1930639791.html
https://ria.ru/20240220/fosagro-1928552373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Инвестиции в 2023 году росли рекордными темпами, заявил Мишустин
Мишустин: инвестиции в 2023 году росли рекордными за последние 12 лет темпами
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли примерно на 10% - это рекордные уровни за последние 12 лет, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
"Еще один важный фактор, позволивший выйти на итоговые цифры в экономике в целом, – поддержка инвестиций. В прошлом году их объем увеличился примерно на 10%. Что является рекордом за последние двенадцать лет", - заявил премьер-министр.
Как в начале марта сообщал Росстат
, инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8% и составили 34,036 триллиона рублей в номинальном выражении.
Мишустин подчеркнул, что предприниматели вкладывают свои ресурсы в российскую экономику, поэтому правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. По его словам, на начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 триллионов рублей.
Премьер-министр также напомнил, что за время действия механизма бизнес создал около 20 тысяч рабочих мест. При этом в целом в России удалось добиться снижения безработицы в два раза - до 3% к концу 2023 года, что вдвое меньше, чем в еврозоне, добавил он.
"Задачу долгосрочного финансирования крупных объектов инфраструктуры решаем, в том числе через Фонд национального благосостояния. За счет него в прошлом году обеспечили средствами семнадцать проектов более чем на один триллион рублей. Новые – поддерживает и Фабрика проектного финансирования", - сообщил Мишустин.