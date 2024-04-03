https://ria.ru/20240403/institut-1937482287.html
ДВФУ и Чунцинский университет КНР разработали программы совместного вуза
ДВФУ и Чунцинский университет КНР разработали программы совместного вуза - РИА Новости, 03.04.2024
ДВФУ и Чунцинский университет КНР разработали программы совместного вуза
Дальневосточный федеральный университет и китайский Чунцинский университет почты и телекоммуникаций разработали двудипломные программы будущего совместного... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T07:43
2024-04-03T07:43
2024-04-03T07:43
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет и китайский Чунцинский университет почты и телекоммуникаций разработали двудипломные программы будущего совместного института в КНР, сообщили РИА Новости в российском вузе. Руководители ДВФУ и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций на Восточном экономическом форуме в 2023 году во Владивостоке подписали соглашение о запуске совместного института по подготовке кадров для сферы информационных технологий. Детали создаваемого института обсудили в китайском Чунцине на встрече делегации ДВФУ под руководством директора Института математики и компьютерных технологий Григория Алексанина с ректором Чунцинского университета Гао Синьбо. "Представители ДВФУ и Чунцинского университета создали рабочую группу, которая во время визита разработала проекты учебных планов двудипломных образовательных программ бакалавриата и магистратуры, ориентированных на совместное обучение российских и китайских студентов по ИТ-направлениям на английском языке", - сообщили в вузе. По результатам встречи подготовленный пакет документов будет направлен в министерство образования КНР для дальнейшего согласования. В планах университетов - организовать не только совместные образовательные программы, но и студенческие и преподавательские обмены, научные конференции и другие проекты в области информационных технологий. В ДВФУ также рассказали, что Чунцинский университет принимает активное участие в международных соревнованиях по спортивному программированию. Китайские партнеры поддержали идею участия в совместном "воркшопе" осенью этого года на площадках ДВФУ. ДВФУ сотрудничает с более чем 60 государственными и частными учебными заведениями, научными институтами, правительственными организациями и фондами КНР.
https://ria.ru/20240303/universitet-1930864544.html
https://ria.ru/20240327/turpotok-1936074539.html
https://ria.ru/20230911/sekret-1895451980.html
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общество, китай, владивосток, чунцин, дальневосточный федеральный университет
Общество, Китай, Владивосток, Чунцин, Дальневосточный федеральный университет
ДВФУ и Чунцинский университет КНР разработали программы совместного вуза
ДВФУ и Чунцинский университет КНР создали программы совместного вуза в Китае
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет и китайский Чунцинский университет почты и телекоммуникаций разработали двудипломные программы будущего совместного института в КНР, сообщили РИА Новости в российском вузе.
Руководители ДВФУ и Чунцинского университета почты и телекоммуникаций на Восточном экономическом форуме в 2023 году во Владивостоке
подписали соглашение о запуске совместного института по подготовке кадров для сферы информационных технологий.
Детали создаваемого института обсудили в китайском Чунцине
на встрече делегации ДВФУ под руководством директора Института математики и компьютерных технологий Григория Алексанина с ректором Чунцинского университета Гао Синьбо.
"Представители ДВФУ и Чунцинского университета создали рабочую группу, которая во время визита разработала проекты учебных планов двудипломных образовательных программ бакалавриата и магистратуры, ориентированных на совместное обучение российских и китайских студентов по ИТ-направлениям на английском языке", - сообщили в вузе.
По результатам встречи подготовленный пакет документов будет направлен в министерство образования КНР для дальнейшего согласования.
В планах университетов - организовать не только совместные образовательные программы, но и студенческие и преподавательские обмены, научные конференции и другие проекты в области информационных технологий.
В ДВФУ также рассказали, что Чунцинский университет принимает активное участие в международных соревнованиях по спортивному программированию. Китайские партнеры поддержали идею участия в совместном "воркшопе" осенью этого года на площадках ДВФУ.
ДВФУ сотрудничает с более чем 60 государственными и частными учебными заведениями, научными институтами, правительственными организациями и фондами КНР.