https://ria.ru/20240403/innovatsii-1937442381.html

Овчинский: столичные инновации активно применяются на важных энергообъектах

Овчинский: столичные инновации активно применяются на важных энергообъектах - РИА Новости, 03.04.2024

Овчинский: столичные инновации активно применяются на важных энергообъектах

Высокотехнологичная продукция столичной промышленности широко применяется для обеспечения работы критических объектов инфраструктуры, в том числе, в энергетике, РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T07:13

2024-04-03T07:13

2024-04-03T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Высокотехнологичная продукция столичной промышленности широко применяется для обеспечения работы критических объектов инфраструктуры, в том числе, в энергетике, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."Москва по праву считается ведущим центром внедрения и разработки инновационных решений, а также локомотивом отечественной промышленности. Предприятия города развивают высокотех, а также наращивают объемы выпуска продукции, создают инновационные решения и расширяют географию поставок. Этому способствует созданный в столице комфортный инвестклимат, а также широкий пул инструментов поддержки. Так, сегодня произведенная в столице продукция активно применяется на заводах, объектах транспортной и энергетической инфраструктуры и многих других", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Так, автоматической системой контроля радиационной обстановки нового поколения, произведенной в Москве, будет оснащена строящаяся Курская АЭС-2. Помимо стационарного оборудования, для мониторинга обстановки в районе АЭС будут поставлены мобильные радиометрические лаборатории.Еше одна компания, являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", поставила в рамках импортозамещения оросительное устройство из полимеров для охладительных башен первого в мире энергоблока на базе быстрого реактора четвертого поколения, монтаж устройства на площадке уже начался.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер для повышения инвестпривлекательности столицы и развития производства. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240402/intellekt-1937213296.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва