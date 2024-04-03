Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/inflyatsiya-1937690475.html
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента - РИА Новости, 03.04.2024
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента
Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:24
2024-04-03T19:24
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%", - говорится в обзоре. На 25 марта инфляция в годовом выражении, по оценке министерства, была на уровне 7,61%. Как указывает министерство, в сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,07%. "Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц. Снизились темпы роста цен на молочную и масложировую продукцию", - отмечается в документе. Что касается сегмента непродовольственных товаров - рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,09%). В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,24%.
https://ria.ru/20240314/inflyatsiya-1932873551.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инфляция
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента

Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%", - говорится в обзоре. На 25 марта инфляция в годовом выражении, по оценке министерства, была на уровне 7,61%.
Как указывает министерство, в сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,07%. "Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц. Снизились темпы роста цен на молочную и масложировую продукцию", - отмечается в документе.
Что касается сегмента непродовольственных товаров - рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,09%). В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,24%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
ЦБ ожидает максимумов годовой инфляции во втором квартале
14 марта, 10:10
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Инфляция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала