https://ria.ru/20240403/inflyatsiya-1937690475.html

Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента

Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента - РИА Новости, 03.04.2024

Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента

Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:24

2024-04-03T19:24

2024-04-03T19:24

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

инфляция

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%", - говорится в обзоре. На 25 марта инфляция в годовом выражении, по оценке министерства, была на уровне 7,61%. Как указывает министерство, в сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,07%. "Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц. Снизились темпы роста цен на молочную и масложировую продукцию", - отмечается в документе. Что касается сегмента непродовольственных товаров - рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,09%). В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,24%.

https://ria.ru/20240314/inflyatsiya-1932873551.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция