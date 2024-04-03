https://ria.ru/20240403/inflyatsiya-1937690475.html
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента - РИА Новости, 03.04.2024
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента
Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:24
2024-04-03T19:24
2024-04-03T19:24
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
инфляция
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%", - говорится в обзоре. На 25 марта инфляция в годовом выражении, по оценке министерства, была на уровне 7,61%. Как указывает министерство, в сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,07%. "Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц. Снизились темпы роста цен на молочную и масложировую продукцию", - отмечается в документе. Что касается сегмента непродовольственных товаров - рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,09%). В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,24%.
https://ria.ru/20240314/inflyatsiya-1932873551.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Инфляция
Инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента
Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении составила 7,62 процента
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инфляция в России на 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%", - говорится в обзоре. На 25 марта инфляция в годовом выражении, по оценке министерства, была на уровне 7,61%.
Как указывает министерство, в сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,07%. "Замедлился рост цен на говядину и баранину, рост цен на мясо кур отсутствовал, продолжилось удешевление свинины, а также яиц. Снизились темпы роста цен на молочную и масложировую продукцию", - отмечается в документе.
Что касается сегмента непродовольственных товаров - рост цен сохранился на уровне прошлой недели (0,09%). В сфере регулируемых, туристических и бытовых услуг рост цен составил 0,24%.