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Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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12:25 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/inflyatsiya-1937546473.html
Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин
Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин
Годовая инфляция в России благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка существенно замедлилась – до 7,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:25
2024-04-03T12:25
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в России благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка существенно замедлилась – до 7,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом кабмина за 2023 год. По его словам, есть вопросы, которые всегда находятся в центре внимания правительства. "Мы работаем над ними постоянно. Но далеко не все результаты нас устраивают. Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин. "Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%", - добавил он. В частности, по его словам, были стабилизированы цены на бензин, дизельное топливо. Приняты важные решения об ограничении экспорта нефтепродуктов. Россия запретила их вывоз, чтобы больше ресурсов было у внутренних потребителей: аграриев – для посевной и уборочной кампаний, предприятий нефтехимии, для нужд СВО, миллионов российских автомобилистов, городского общественного транспорта, машин скорой помощи и других служб. Он добавил также, что была проведена работа и по насыщению отечественного рынка продовольствием.
https://ria.ru/20240322/inflyatsiya-1934962218.html
https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921039058.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин

Мишустин: годовая инфляция замедлилась до 7,4 процента

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в России благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка существенно замедлилась – до 7,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом кабмина за 2023 год.
По его словам, есть вопросы, которые всегда находятся в центре внимания правительства. "Мы работаем над ними постоянно. Но далеко не все результаты нас устраивают. Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин.
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"Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%", - добавил он.
В частности, по его словам, были стабилизированы цены на бензин, дизельное топливо. Приняты важные решения об ограничении экспорта нефтепродуктов. Россия запретила их вывоз, чтобы больше ресурсов было у внутренних потребителей: аграриев – для посевной и уборочной кампаний, предприятий нефтехимии, для нужд СВО, миллионов российских автомобилистов, городского общественного транспорта, машин скорой помощи и других служб.
Он добавил также, что была проведена работа и по насыщению отечественного рынка продовольствием.
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Инфляция в России в 2023 году составила 7,42 процента
12 января, 19:10
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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