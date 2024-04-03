https://ria.ru/20240403/inflyatsiya-1937546473.html

Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин

Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Годовая инфляция в России значительно замедлилась, заявил Мишустин

Годовая инфляция в России благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка существенно замедлилась – до 7,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:25

2024-04-03T12:25

2024-04-03T12:25

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в России благодаря взаимодействию правительства и Центрального банка существенно замедлилась – до 7,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом кабмина за 2023 год. По его словам, есть вопросы, которые всегда находятся в центре внимания правительства. "Мы работаем над ними постоянно. Но далеко не все результаты нас устраивают. Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от ее динамики зависит уровень реальных доходов граждан", - сказал Мишустин. "Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, все-таки существенно замедлилась. До 7,4%", - добавил он. В частности, по его словам, были стабилизированы цены на бензин, дизельное топливо. Приняты важные решения об ограничении экспорта нефтепродуктов. Россия запретила их вывоз, чтобы больше ресурсов было у внутренних потребителей: аграриев – для посевной и уборочной кампаний, предприятий нефтехимии, для нужд СВО, миллионов российских автомобилистов, городского общественного транспорта, машин скорой помощи и других служб. Он добавил также, что была проведена работа и по насыщению отечественного рынка продовольствием.

https://ria.ru/20240322/inflyatsiya-1934962218.html

https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921039058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф