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Путин посмертно наградил члена УИК Запорожской области Елену Ильину - РИА Новости, 03.04.2024
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11:51 03.04.2024 (обновлено: 12:18 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ilina-1937532775.html
Путин посмертно наградил члена УИК Запорожской области Елену Ильину
Путин посмертно наградил члена УИК Запорожской области Елену Ильину - РИА Новости, 03.04.2024
Путин посмертно наградил члена УИК Запорожской области Елену Ильину
Президент России Владимир Путин наградил члена участковой избирательной комиссии Запорожской области Елену Ильину орденом Мужества посмертно, соответствующий... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:51
2024-04-03T12:18
общество
запорожская область
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил члена участковой избирательной комиссии Запорожской области Елену Ильину орденом Мужества посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Ильину Елену Валерьевну – члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №260, Запорожская область (посмертно)", - говорится в документе.
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общество, запорожская область
Общество, Запорожская область
Путин посмертно наградил члена УИК Запорожской области Елену Ильину

Путин посмертно наградил члена УИК Запорожской области Ильину орденом мужества

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил члена участковой избирательной комиссии Запорожской области Елену Ильину орденом Мужества посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Ильину Елену Валерьевну – члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №260, Запорожская область (посмертно)", - говорится в документе.
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