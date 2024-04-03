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Новороссийские спасатели отправили в зону СВО гуманитарную помощь

Новороссийские спасатели отправили в зону СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 03.04.2024

Новороссийские спасатели отправили в зону СВО гуманитарную помощь

Более двух тонн гуманитарной помощи отправили спасатели бойцам специальной военной операции в Белгородскую область, сообщил во вторник глава Новороссийска... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T00:04

2024-04-03T00:04

2024-04-03T00:04

белгородская область

общество

новороссийск

россия

андрей кравченко (государственный служащий)

вячеслав гладков

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СОЧИ, 3 апр – РИА Новости. Более двух тонн гуманитарной помощи отправили спасатели бойцам специальной военной операции в Белгородскую область, сообщил во вторник глава Новороссийска Андрей Кравченко. "Наши спасатели вернулись из очередной гуманитарной поездки. Передали в ростовский госпиталь инвалидное кресло, костыли, постельное белье и средства гигиены. Помощь нужна не только на передовой, но и в учреждениях здравоохранения, где проходят реабилитацию наши ребята", - написал Кравченко в своем Telegram-канале. Также, отметил он, гуманитарную помощь направили в Белгородскую область. "На передовую, в Белгородскую область, доставили более 2 тонн гуманитарного груза. Технические средства, продукты питания, маскировочные сети, гигиенические средства, мобильный душ, запчасти для ремонта автомобилей. Всё то, что необходимо для жизни и выполнения долга нашим бойцам", - рассказал мэр Новороссийска. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. На текущий момент детей приняли в нескольких регионах России, включая Сочи и федеральную территорию Сириус на черноморском побережье.

https://ria.ru/20240402/pomosch-1937393082.html

https://ria.ru/20240402/shkolnik-1937380150.html

белгородская область

новороссийск

россия

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белгородская область, общество, новороссийск, россия, андрей кравченко (государственный служащий), вячеслав гладков