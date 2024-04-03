https://ria.ru/20240403/gruziya-1937572428.html
Грузинские депутаты чуть не подрались из-за закона об иноагентах
Грузинские депутаты чуть не подрались из-за закона об иноагентах - РИА Новости, 03.04.2024
Грузинские депутаты чуть не подрались из-за закона об иноагентах
В парламенте Грузии в среду произошла словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:35
2024-04-03T13:35
2024-04-03T13:43
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ТБИЛИСИ, 3 апр – РИА Новости. В парламенте Грузии в среду произошла словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили после того, как оппозиционер назвал законопроект об иностранных агентах аналогом российского, кадры транслировали грузинские телекомпании. Ранее в среду Мдинарадзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение вновь инициировать законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. По его словам, в этот раз в законопроекте вместо термина "агент иностранного влияния" будет использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы". На видеокадрах видно, как Мдинарадзе на повышенных тонах требует у коллеги объяснить ему, почему закон считается аналогом российского. "Почему страна может перекрыть себе путь в Европу, если примет аналогичный закон, который принят в США, Израиле, Австралии и который рассматривается Евросоюзом? Немыслимо, чтобы какой-либо посол назвал этот закон "российским", - заявил Мдинарадзе журналистам в парламенте. Спикер парламента Шалва Папуашвили в свою очередь заявил, что отключит микрофон каждому депутату, который заявит, что законопроект об иноагентах является "российским". Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.
https://ria.ru/20240309/riski-1932085745.html
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В мире, Грузия, Европа, США
Грузинские депутаты чуть не подрались из-за закона об иноагентах
Грузинские депутаты чуть не подрались, споря о законе об иноагентах
ТБИЛИСИ, 3 апр – РИА Новости. В парламенте Грузии в среду произошла словесная перепалка между исполнительным секретарем правящей партии "Грузинская мечта" Мамукой Мдинарадзе и оппозиционным депутатом Алеко Елисашвили после того, как оппозиционер назвал законопроект об иностранных агентах аналогом российского, кадры транслировали грузинские телекомпании.
Ранее в среду Мдинарадзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" приняла решение вновь инициировать законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. По его словам, в этот раз в законопроекте вместо термина "агент иностранного влияния" будет использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы".
На видеокадрах видно, как Мдинарадзе на повышенных тонах требует у коллеги объяснить ему, почему закон считается аналогом российского.
"Почему страна может перекрыть себе путь в Европу, если примет аналогичный закон, который принят в США, Израиле, Австралии и который рассматривается Евросоюзом? Немыслимо, чтобы какой-либо посол назвал этот закон "российским", - заявил Мдинарадзе журналистам в парламенте.
Спикер парламента Шалва Папуашвили в свою очередь заявил, что отключит микрофон каждому депутату, который заявит, что законопроект об иноагентах является "российским".
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.