https://ria.ru/20240403/govorovo-1937513397.html

В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"

В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово" - РИА Новости, 03.04.2024

В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного узла "Говорово" в... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:33

2024-04-03T10:33

2024-04-03T10:33

городское хозяйство москвы

новомосковский административный округ

москва

тинао

петр бирюков

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного узла "Говорово" в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Завершили мероприятия по обеспечению электроэнергией транспортного узла "Говорово" в ТиНАО, который объединил одноименную станцию метро и остановки наземного общественного транспорта", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта были проложены более пяти километров кабельных линий 10 и 0,4 киловатт. Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. "Построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 киловатт, которая оборудована устройствами релейной защиты и автомеханики, телемеханики, канала связи и передачи данных. Установлены два трансформатора мощностью по 1 тысячи киловольт-ампер, общая присоединенная мощность объекта составит 756 киловатт", - уточнил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что транспортный узел обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://ria.ru/20240302/blagoustroystvo-1930669883.html

https://ria.ru/20240226/blagoustroystvo-1929495626.html

новомосковский административный округ

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, тинао, петр бирюков