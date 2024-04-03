https://ria.ru/20240403/govorovo-1937513397.html
В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"
В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово" - РИА Новости, 03.04.2024
В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного узла "Говорово" в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:33
2024-04-03T10:33
2024-04-03T10:33
городское хозяйство москвы
новомосковский административный округ
москва
тинао
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152753/60/1527536078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dd9abd1eca20ecebc5176b838365b16.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного узла "Говорово" в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Завершили мероприятия по обеспечению электроэнергией транспортного узла "Говорово" в ТиНАО, который объединил одноименную станцию метро и остановки наземного общественного транспорта", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта были проложены более пяти километров кабельных линий 10 и 0,4 киловатт. Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. "Построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 киловатт, которая оборудована устройствами релейной защиты и автомеханики, телемеханики, канала связи и передачи данных. Установлены два трансформатора мощностью по 1 тысячи киловольт-ампер, общая присоединенная мощность объекта составит 756 киловатт", - уточнил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что транспортный узел обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
https://ria.ru/20240302/blagoustroystvo-1930669883.html
https://ria.ru/20240226/blagoustroystvo-1929495626.html
новомосковский административный округ
москва
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152753/60/1527536078_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_a2acb92739ba030a451c47a442d1125a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, тинао, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"
Бирюков: в ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного узла "Говорово" в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Завершили мероприятия по обеспечению электроэнергией транспортного узла "Говорово" в ТиНАО, который объединил одноименную станцию метро и остановки наземного общественного транспорта", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта были проложены более пяти километров кабельных линий 10 и 0,4 киловатт. Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.
"Построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 киловатт, которая оборудована устройствами релейной защиты и автомеханики, телемеханики, канала связи и передачи данных. Установлены два трансформатора мощностью по 1 тысячи киловольт-ампер, общая присоединенная мощность объекта составит 756 киловатт", - уточнил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что транспортный узел обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.