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В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово" - РИА Новости, 03.04.2024
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10:33 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/govorovo-1937513397.html
В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"
В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово" - РИА Новости, 03.04.2024
В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного узла "Говорово" в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:33
2024-04-03T10:33
городское хозяйство москвы
новомосковский административный округ
москва
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного узла "Говорово" в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Завершили мероприятия по обеспечению электроэнергией транспортного узла "Говорово" в ТиНАО, который объединил одноименную станцию метро и остановки наземного общественного транспорта", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта были проложены более пяти километров кабельных линий 10 и 0,4 киловатт. Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения. "Построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 киловатт, которая оборудована устройствами релейной защиты и автомеханики, телемеханики, канала связи и передачи данных. Установлены два трансформатора мощностью по 1 тысячи киловольт-ампер, общая присоединенная мощность объекта составит 756 киловатт", - уточнил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что транспортный узел обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
https://ria.ru/20240302/blagoustroystvo-1930669883.html
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новомосковский административный округ
москва
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городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, тинао, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
В ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"

Бирюков: в ТиНАО обеспечили электроснабжение транспортного узла "Говорово"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир на станции "Говорово" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена
Пассажир на станции Говорово Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир на станции "Говорово" Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили строительно-монтажные работы для обеспечения энергоснабжения нового транспортного узла "Говорово" в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Завершили мероприятия по обеспечению электроэнергией транспортного узла "Говорово" в ТиНАО, который объединил одноименную станцию метро и остановки наземного общественного транспорта", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта были проложены более пяти километров кабельных линий 10 и 0,4 киловатт. Работы проводились максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения.
"Построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 киловатт, которая оборудована устройствами релейной защиты и автомеханики, телемеханики, канала связи и передачи данных. Установлены два трансформатора мощностью по 1 тысячи киловольт-ампер, общая присоединенная мощность объекта составит 756 киловатт", - уточнил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что транспортный узел обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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Городское хозяйство МосквыНовомосковский административный округМоскваТиНАОПетр Бирюков
 
 
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