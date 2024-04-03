Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
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"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал жителей быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.