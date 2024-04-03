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Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024
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14:01 03.04.2024
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Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра
Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024
Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:01
2024-04-03T14:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. "Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства призвал жителей быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы

Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках.
«
"Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства призвал жителей быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Вчера, 12:26
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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