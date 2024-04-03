https://ria.ru/20240403/gotovnost-1937580724.html

Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра

Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра - РИА Новости, 03.04.2024

Бирюков: службы Москвы в режиме повышенной готовности из-за сильного ветра

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:01

2024-04-03T14:01

2024-04-03T14:01

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и городских парках. "Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства призвал жителей быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240403/veter-1937547252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы