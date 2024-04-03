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На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 03.04.2024 (обновлено: 20:47 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/gosuslugi-1937700821.html
На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО
На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО - РИА Новости, 03.04.2024
На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО
Раздел для ветеранов специальной военной операции на Украине появился на "Госуслугах", сообщило Минцифры. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:22
2024-04-03T20:47
специальная военная операция на украине
общество
россия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Раздел для ветеранов специальной военной операции на Украине появился на "Госуслугах", сообщило Минцифры.&quot;На &quot;Госуслугах&quot; запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Кроме того, министерство совместно с фондом "Защитники Отечества" запустило чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — "Робота Макса". Он рассказывает о работе этой организации и отвечает на все вопросы от ветеранов и их родственников. Благодаря чат-боту, в частности, можно узнать:В Минцифры также отметили, что ведомство вместе с фондом продолжит работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным, резюмировали в ведомстве.
https://ria.ru/20240403/svo-1937575400.html
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общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО

На "Госуслугах" появился раздел, где ветераны СВО могут узнать о мерах поддержки

© Минцифры России/TelegramРаздел для ветеранов СВО на сайте "Госуслуги"
Раздел для ветеранов СВО на сайте Госуслуги
© Минцифры России/Telegram
Раздел для ветеранов СВО на сайте "Госуслуги"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Раздел для ветеранов специальной военной операции на Украине появился на "Госуслугах", сообщило Минцифры.
«

"На "Госуслугах" запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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Кроме того, министерство совместно с фондом "Защитники Отечества" запустило чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — "Робота Макса". Он рассказывает о работе этой организации и отвечает на все вопросы от ветеранов и их родственников. Благодаря чат-боту, в частности, можно узнать:
  • какие льготы полагаются ветеранам боевых действий;
  • как получить бесплатные лекарства, а также психологическую и паллиативную помощь;
  • как пройти реабилитацию;
  • как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий.
В Минцифры также отметили, что ведомство вместе с фондом продолжит работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным, резюмировали в ведомстве.

Фонд "Защитники Отечества" создали указом президента в апреле прошлого года для персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.

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