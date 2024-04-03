На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО
На "Госуслугах" появился раздел, где ветераны СВО могут узнать о мерах поддержки
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Раздел для ветеранов специальной военной операции на Украине появился на "Госуслугах", сообщило Минцифры.
«
"На "Госуслугах" запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Кроме того, министерство совместно с фондом "Защитники Отечества" запустило чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — "Робота Макса". Он рассказывает о работе этой организации и отвечает на все вопросы от ветеранов и их родственников. Благодаря чат-боту, в частности, можно узнать:
- какие льготы полагаются ветеранам боевых действий;
- как получить бесплатные лекарства, а также психологическую и паллиативную помощь;
- как пройти реабилитацию;
- как оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий.
В Минцифры также отметили, что ведомство вместе с фондом продолжит работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным, резюмировали в ведомстве.
Фонд "Защитники Отечества" создали указом президента в апреле прошлого года для персонального социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов, а также содействия в получении всех полагающихся мер поддержки.
Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО
15 января, 10:09