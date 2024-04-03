https://ria.ru/20240403/gosuslugi-1937700821.html

На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО

На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО - РИА Новости, 03.04.2024

На "Госуслугах" появился раздел для ветеранов СВО

Раздел для ветеранов специальной военной операции на Украине появился на "Госуслугах", сообщило Минцифры. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:22

2024-04-03T20:22

2024-04-03T20:47

специальная военная операция на украине

общество

россия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Раздел для ветеранов специальной военной операции на Украине появился на "Госуслугах", сообщило Минцифры."На "Госуслугах" запущен раздел, где ветераны специальной военной операции, а также члены семей погибших героев могут узнать о доступных им мерах социальной поддержки. Теперь информация обо всех льготах собрана в одном месте", — говорится в публикации в Telegram-канале.Кроме того, министерство совместно с фондом "Защитники Отечества" запустило чат-бот, который встроен в цифрового помощника портала — "Робота Макса". Он рассказывает о работе этой организации и отвечает на все вопросы от ветеранов и их родственников. Благодаря чат-боту, в частности, можно узнать:В Минцифры также отметили, что ведомство вместе с фондом продолжит работать над цифровизацией порядка получения мер поддержки. Этот процесс обязательно должен быть простым, удобным и оперативным, резюмировали в ведомстве.

https://ria.ru/20240403/svo-1937575400.html

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