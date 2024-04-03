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Путин присвоил госнаграды сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня"
Путин присвоил госнаграды сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" - РИА Новости, 03.04.2024
Путин присвоил госнаграды сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня"
Президент Владимир Путин присвоил государственные награды нескольким сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующий указ разместили на сайте... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:32
2024-04-03T12:32
2024-04-03T12:49
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил государственные награды нескольким сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени наградили заместителя главного редактора — директора Главной дирекции информации ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева и заместителя директора Главной дирекции информации Сергея Яковлева. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили замдиректора Дирекции информационных технологий Андрея Белокурова, спецкора Юрия Войткевича, заместителя главного редактора Анну Гаврилову, корреспондента Андрея Казакова, руководителя представительства "Россия сегодня" в Греции (Афины) Геннадия Мельника, а также технического директора Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" Юрия Полякова. Кроме того, за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" присвоили специальному фотокорреспонденту отдела службы Объединенной дирекции фотоинформации Сергею Гунееву.
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россия, греция, афины, дмитрий горностаев, сергей яковлев, владимир путин, общество
Россия, Греция, Афины, Дмитрий Горностаев, Сергей Яковлев, Владимир Путин, Общество
Путин присвоил госнаграды сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня"
Путин наградил медалями: Горностаева, Яковлева, Белокурова, Войткевич