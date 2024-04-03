https://ria.ru/20240403/gosizmena-1937542025.html

В Москве будут судить мужчину за госизмену и теракт

В Москве будут судить мужчину за госизмену и теракт - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве будут судить мужчину за госизмену и теракт

Второй западный окружной военный суд (Москва) зарегистрировал дело о государственной измене и теракте в отношении некоего Владимира Малины, следует из карточки... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:17

2024-04-03T12:17

2024-04-03T12:19

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд (Москва) зарегистрировал дело о государственной измене и теракте в отношении некоего Владимира Малины, следует из карточки дела. На сегодня расследование завершено, и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Малине вменяется целый ряд статей УК РФ: он обвиняется в госизмене, "обучении с целью совершения диверсии и террористического акта", создании диверсионного сообщества, участии в террористической сообществе, попытке теракта. Подробности дела в суде РИА Новости сообщить отказались. Материалы переданы судье, дата первого заседания пока не назначена. По практике, уголовные дела о государственной измене рассматриваются судами в закрытом от прессы режиме из-за грифа секретности.

https://ria.ru/20240321/gosizmena-1934792761.html

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия