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Немцы раскритиковали посла Украины, которого возмутила берлинская газета - РИА Новости, 03.04.2024
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06:11 03.04.2024 (обновлено: 11:38 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/germaniya-1937477711.html
Немцы раскритиковали посла Украины, которого возмутила берлинская газета
Немцы раскритиковали посла Украины, которого возмутила берлинская газета - РИА Новости, 03.04.2024
Немцы раскритиковали посла Украины, которого возмутила берлинская газета
Пользователи соцсети Х высмеяли посла Украины в Германии Алексея Макеева, ранее выразившего свое недовольство по отношению к изданию Berliner Zeitung из-за... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:11
2024-04-03T11:38
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БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х высмеяли посла Украины в Германии Алексея Макеева, ранее выразившего свое недовольство по отношению к изданию Berliner Zeitung из-за материалов про неудачи на фронте, многолетний обстрел Донбасса и нежелание Киева идти на мирные переговоры.Во вторник Макеев выпустил в соцсети Х серию постов, в которых обвинил немецкую столичную газету в том, что нарративы издания якобы близки к российским, и привел в пример несколько материалов, в которых говорится о нежелании Украины выходить на мирные переговоры, о многолетних обстрелах Донбасса силами ВСУ, перекрытии водопровода на Крым и о возможном проигрыше страны в конфликте с Россией. Также Макеев утверждает, что газета поддерживает связи с российским посольством и журналистами, не разделяющими все проукраинские позиции."Это что, образцовая демократическая Украина вознамерилась заткнуть рот представителям прессы в Германии?" — заметил пользователь с ником Christoph_Eddie под публикациями Макеева."Это Вас никоим образом не касается, кто там и с кем поддерживает связи в Германии. Вы являетесь лишь послом в Германии. Поэтому будьте умеренны в своих высказываниях", — добавил Helmut."И вы еще называете себя "дипломатом"? Berliner Zeitung — одна из лучших газет в Берлине. Не все должны плясать под вашу дудку", — возмутился Anvisiert."Berliner Zeitung говорит правду, которая вас не устраивает и не согласуется с вашей пропагандой. Это что, новая клеветническая кампания против свободной прессы? К вашему сведению: Германия (пока) не является Украиной", — подчеркнул Ichbins.Макеев в своих публикациях также отметил, что издание якобы наняло ряд сотрудников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине. К своей публикации посол прикрепил несколько фотографий, имен и цитат сотрудников Berliner Zeitung. В ответ издание обвинило посла в попытках запугать сотрудников ее редакции и в нападках на свободу слова."Ах, какая незадача. В демократической Украине, защищающей западные ценности, газета была бы просто запрещена, а неприятные редакторы устранены", — прокомментировал публикацию Макеева пользователь Mave Maverick.По данным из открытых источников, еще в 2021 году Владимир Зеленский закрыл украинские оппозиционные телеканалы — "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 года власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории ЕС и, в частности, Германии. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240330/germaniya-1936865097.html
https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html
https://ria.ru/20240319/vagenknekht-1934157363.html
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германия, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, валерий фадеев, евросоюз, вооруженные силы украины, 112 украина , в мире
Германия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Валерий Фадеев, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, 112 Украина , В мире

Немцы раскритиковали посла Украины, которого возмутила берлинская газета

© AFP 2024 / FOCKE STRANGMANNПосол Украины в Германии Алексей Макеев
Посол Украины в Германии Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AFP 2024 / FOCKE STRANGMANN
Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х высмеяли посла Украины в Германии Алексея Макеева, ранее выразившего свое недовольство по отношению к изданию Berliner Zeitung из-за материалов про неудачи на фронте, многолетний обстрел Донбасса и нежелание Киева идти на мирные переговоры.
Во вторник Макеев выпустил в соцсети Х серию постов, в которых обвинил немецкую столичную газету в том, что нарративы издания якобы близки к российским, и привел в пример несколько материалов, в которых говорится о нежелании Украины выходить на мирные переговоры, о многолетних обстрелах Донбасса силами ВСУ, перекрытии водопровода на Крым и о возможном проигрыше страны в конфликте с Россией. Также Макеев утверждает, что газета поддерживает связи с российским посольством и журналистами, не разделяющими все проукраинские позиции.
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"Это что, образцовая демократическая Украина вознамерилась заткнуть рот представителям прессы в Германии?" — заметил пользователь с ником Christoph_Eddie под публикациями Макеева.
"Это Вас никоим образом не касается, кто там и с кем поддерживает связи в Германии. Вы являетесь лишь послом в Германии. Поэтому будьте умеренны в своих высказываниях", — добавил Helmut.
"И вы еще называете себя "дипломатом"? Berliner Zeitung — одна из лучших газет в Берлине. Не все должны плясать под вашу дудку", — возмутился Anvisiert.
"Berliner Zeitung говорит правду, которая вас не устраивает и не согласуется с вашей пропагандой. Это что, новая клеветническая кампания против свободной прессы? К вашему сведению: Германия (пока) не является Украиной", — подчеркнул Ichbins.
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Макеев в своих публикациях также отметил, что издание якобы наняло ряд сотрудников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине. К своей публикации посол прикрепил несколько фотографий, имен и цитат сотрудников Berliner Zeitung. В ответ издание обвинило посла в попытках запугать сотрудников ее редакции и в нападках на свободу слова.
"Ах, какая незадача. В демократической Украине, защищающей западные ценности, газета была бы просто запрещена, а неприятные редакторы устранены", — прокомментировал публикацию Макеева пользователь Mave Maverick.
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По данным из открытых источников, еще в 2021 году Владимир Зеленский закрыл украинские оппозиционные телеканалы — "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 года власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, 1+1 media, Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории ЕС и, в частности, Германии. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta (деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
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Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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