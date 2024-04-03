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Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля - РИА Новости, 03.04.2024
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14:33 03.04.2024 (обновлено: 14:43 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/genprokuratura-1937592148.html
Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля
Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру, благодаря совместной работе удалось получить новое качество контроля в стране. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:33
2024-04-03T14:43
экономика
россия
михаил мишустин
генеральная прокуратура рф
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру, благодаря совместной работе удалось получить новое качество контроля в стране. "Я хочу поблагодарить коллег из Генеральной прокуратуры. Благодаря совместным усилиям мы получили такое новое качество контроля в стране. В ближайшие 2 года, вы знаете хорошо, планируем в первую очередь завершить переход на риск-ориентированную модель полностью, то есть расширить необходимое количество индикаторов риска",- сказал Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме. Он отметил, что акцент с проверок был полностью смещен на профилактику и продолжение развития риск-ориентированного подхода. Количество проверок в России сократилось примерно в 4 раза - в 2019 году их было около 1,5 миллиона, а сейчас около 350 тысяч, пояснил Мишустин. "Но дело даже не в каких-то количественных показателях, дело в том, что основой работы стала профилактическая деятельность. У нас очень много индикаторов риска, они выросли по 75 видам контроля. Их срабатывает достаточно много, введена цифровая система управления контрольной деятельности, в онлайне все этапы проверок видно", - подчеркнул Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля

Мишустин: благодаря работе Генпрокуратуру получили новое качество контроля в РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру, благодаря совместной работе удалось получить новое качество контроля в стране.
«
"Я хочу поблагодарить коллег из Генеральной прокуратуры. Благодаря совместным усилиям мы получили такое новое качество контроля в стране. В ближайшие 2 года, вы знаете хорошо, планируем в первую очередь завершить переход на риск-ориентированную модель полностью, то есть расширить необходимое количество индикаторов риска",- сказал Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.
Он отметил, что акцент с проверок был полностью смещен на профилактику и продолжение развития риск-ориентированного подхода. Количество проверок в России сократилось примерно в 4 раза - в 2019 году их было около 1,5 миллиона, а сейчас около 350 тысяч, пояснил Мишустин.
"Но дело даже не в каких-то количественных показателях, дело в том, что основой работы стала профилактическая деятельность. У нас очень много индикаторов риска, они выросли по 75 видам контроля. Их срабатывает достаточно много, введена цифровая система управления контрольной деятельности, в онлайне все этапы проверок видно", - подчеркнул Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 14:35
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГенеральная прокуратура РФГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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