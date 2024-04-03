https://ria.ru/20240403/genprokuratura-1937592148.html

Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля

Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру, благодаря совместной работе удалось получить новое качество контроля в стране. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:33

2024-04-03T14:33

2024-04-03T14:43

экономика

россия

михаил мишустин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру, благодаря совместной работе удалось получить новое качество контроля в стране. "Я хочу поблагодарить коллег из Генеральной прокуратуры. Благодаря совместным усилиям мы получили такое новое качество контроля в стране. В ближайшие 2 года, вы знаете хорошо, планируем в первую очередь завершить переход на риск-ориентированную модель полностью, то есть расширить необходимое количество индикаторов риска",- сказал Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме. Он отметил, что акцент с проверок был полностью смещен на профилактику и продолжение развития риск-ориентированного подхода. Количество проверок в России сократилось примерно в 4 раза - в 2019 году их было около 1,5 миллиона, а сейчас около 350 тысяч, пояснил Мишустин. "Но дело даже не в каких-то количественных показателях, дело в том, что основой работы стала профилактическая деятельность. У нас очень много индикаторов риска, они выросли по 75 видам контроля. Их срабатывает достаточно много, введена цифровая система управления контрольной деятельности, в онлайне все этапы проверок видно", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240326/proverki-1935919313.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году