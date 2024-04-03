https://ria.ru/20240403/genprokuratura-1937592148.html
Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля
Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру, благодаря совместной работе удалось получить новое качество контроля в стране. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:33
2024-04-03T14:33
2024-04-03T14:43
экономика
россия
михаил мишустин
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госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру, благодаря совместной работе удалось получить новое качество контроля в стране. "Я хочу поблагодарить коллег из Генеральной прокуратуры. Благодаря совместным усилиям мы получили такое новое качество контроля в стране. В ближайшие 2 года, вы знаете хорошо, планируем в первую очередь завершить переход на риск-ориентированную модель полностью, то есть расширить необходимое количество индикаторов риска",- сказал Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме. Он отметил, что акцент с проверок был полностью смещен на профилактику и продолжение развития риск-ориентированного подхода. Количество проверок в России сократилось примерно в 4 раза - в 2019 году их было около 1,5 миллиона, а сейчас около 350 тысяч, пояснил Мишустин. "Но дело даже не в каких-то количественных показателях, дело в том, что основой работы стала профилактическая деятельность. У нас очень много индикаторов риска, они выросли по 75 видам контроля. Их срабатывает достаточно много, введена цифровая система управления контрольной деятельности, в онлайне все этапы проверок видно", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240326/proverki-1935919313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру за новое качество контроля
Мишустин: благодаря работе Генпрокуратуру получили новое качество контроля в РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Генпрокуратуру, благодаря совместной работе удалось получить новое качество контроля в стране.
«
"Я хочу поблагодарить коллег из Генеральной прокуратуры. Благодаря совместным усилиям мы получили такое новое качество контроля в стране. В ближайшие 2 года, вы знаете хорошо, планируем в первую очередь завершить переход на риск-ориентированную модель полностью, то есть расширить необходимое количество индикаторов риска",- сказал Мишустин
на отчёте правительства РФ в Госдуме
.
Он отметил, что акцент с проверок был полностью смещен на профилактику и продолжение развития риск-ориентированного подхода. Количество проверок в России сократилось примерно в 4 раза - в 2019 году их было около 1,5 миллиона, а сейчас около 350 тысяч, пояснил Мишустин.
"Но дело даже не в каких-то количественных показателях, дело в том, что основой работы стала профилактическая деятельность. У нас очень много индикаторов риска, они выросли по 75 видам контроля. Их срабатывает достаточно много, введена цифровая система управления контрольной деятельности, в онлайне все этапы проверок видно", - подчеркнул Мишустин.