https://ria.ru/20240403/fsb-1937592290.html

ФСБ раскрыла возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе

ФСБ раскрыла возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе - РИА Новости, 03.04.2024

ФСБ раскрыла возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе

Троим молодым людям, задержанным в Уфе за попытку диверсий в отношении объектов связи, по 18 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:33

2024-04-03T14:33

2024-04-03T16:05

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УФА, 3 апр – РИА Новости. Троим молодым людям, задержанным в Уфе за попытку диверсий в отношении объектов связи, по 18 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии. Ранее в региональном УФСБ РИА Новости сообщили о задержании троих подростков в Уфе, пытавшихся совершить поджог объекта связи. Молодых людей вербовали за денежное вознаграждение через Telegram. Подростков заключили под стражу за покушение на диверсию. "УФСБ России по республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность трех 18-летних жителей г. Уфы, планировавших совершить диверсии в отношении объектов связи", - говорится в релизе пресс-службы ведомства. О схеме вербовки через Telegram за деньги признавались обвиняемые в теракте в подмосковном "Крокусе".

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происшествия, уфа, россия, telegram, крокус