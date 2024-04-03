https://ria.ru/20240403/fsb-1937592290.html
ФСБ раскрыла возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе
ФСБ раскрыла возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе - РИА Новости, 03.04.2024
ФСБ раскрыла возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе
Троим молодым людям, задержанным в Уфе за попытку диверсий в отношении объектов связи, по 18 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:33
2024-04-03T14:33
2024-04-03T16:05
происшествия
уфа
россия
telegram
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937534467_97:70:712:416_1920x0_80_0_0_c9bb009288277004f6933e8c68ef9daf.jpg
УФА, 3 апр – РИА Новости. Троим молодым людям, задержанным в Уфе за попытку диверсий в отношении объектов связи, по 18 лет, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии. Ранее в региональном УФСБ РИА Новости сообщили о задержании троих подростков в Уфе, пытавшихся совершить поджог объекта связи. Молодых людей вербовали за денежное вознаграждение через Telegram. Подростков заключили под стражу за покушение на диверсию. "УФСБ России по республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность трех 18-летних жителей г. Уфы, планировавших совершить диверсии в отношении объектов связи", - говорится в релизе пресс-службы ведомства. О схеме вербовки через Telegram за деньги признавались обвиняемые в теракте в подмосковном "Крокусе".
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
уфа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937534467_175:73:621:407_1920x0_80_0_0_9395f7a506eacd8429e0457237293e2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, россия, telegram, крокус
Происшествия, Уфа, Россия, Telegram, Крокус
ФСБ раскрыла возраст подростков, которые пытались совершить диверсию в Уфе
УФСБ: подросткам, которые за деньги пытались совершить диверсию в Уфе, по 18 лет