https://ria.ru/20240403/finlyandiya-1937697572.html

Президент Финляндии не видит причин для отправки войск на Украину

Президент Финляндии не видит причин для отправки войск на Украину - РИА Новости, 03.04.2024

Президент Финляндии не видит причин для отправки войск на Украину

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит причин для отправки войск на Украину. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:58

2024-04-03T19:58

2024-04-03T19:58

в мире

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россия

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евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит причин для отправки войск на Украину. "Для Финляндии нет необходимости отправлять войска на Украину. Мы поддерживаем Украину всеми другими возможными средствами… Я считаю крайне необходимым, чтобы Европа, США и Запад сосредоточились на том, что они действительно могут сделать для помощи Украине. Я думаю, что речь идет о предоставлении Украине оружия, боеприпасов и осуществлении обучения", - заявил он на пресс-конференции в Киеве. Трансляция велась финскими СМИ. Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью британской газете Financial Times не исключила отправку западных войск на Украину в будущем, но заявила, что на данный момент такой необходимости нет. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240403/konflikt-1937695533.html

https://ria.ru/20240403/shansy-1937633645.html

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в мире, украина, россия, финляндия, сергей лавров, нато, евросоюз