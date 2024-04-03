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МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией - РИА Новости, 03.04.2024
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17:22 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/finlyandiya-1937659968.html
МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией
МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией - РИА Новости, 03.04.2024
МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией
МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, следует из повестки заседания кабмина, которое пройдет в четверг. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:22
2024-04-03T17:22
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, следует из повестки заседания кабмина, которое пройдет в четверг. "Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы и централизованном рассмотрении заявлений о предоставлении международной защиты до уведомления", — сказано в предложении МВД кабмину для утверждения на заседании 4 апреля. По информации финского информационного агентства STT, правительство Финляндии примет решение не открывать границу с Россией и оставить ее закрытой на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231117/finlyandiya-1910171021.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова
МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией

МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до уведомления

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, следует из повестки заседания кабмина, которое пройдет в четверг.
"Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы и централизованном рассмотрении заявлений о предоставлении международной защиты до уведомления", — сказано в предложении МВД кабмину для утверждения на заседании 4 апреля.
Контрольно-пропускной пункт на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
СМИ: МВД Финляндии готовит законы о полном закрытии границы с Россией
17 ноября 2023, 18:57
По информации финского информационного агентства STT, правительство Финляндии примет решение не открывать границу с Россией и оставить ее закрытой на неопределенный срок до дальнейшего уведомления.
Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Финляндия установит заграждения на закрытых КПП на границе с Россией
17 ноября 2023, 13:49
 
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