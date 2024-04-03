https://ria.ru/20240403/finlyandiya-1937659968.html

МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией

МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией - РИА Новости, 03.04.2024

МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией

МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, следует из повестки заседания кабмина, которое пройдет в четверг. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:22

2024-04-03T17:22

2024-04-03T17:22

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. МВД Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, следует из повестки заседания кабмина, которое пройдет в четверг. "Решение правительства о закрытии пунктов пересечения границы и централизованном рассмотрении заявлений о предоставлении международной защиты до уведомления", — сказано в предложении МВД кабмину для утверждения на заседании 4 апреля. По информации финского информационного агентства STT, правительство Финляндии примет решение не открывать границу с Россией и оставить ее закрытой на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231117/finlyandiya-1910171021.html

https://ria.ru/20231117/zagrazhdeniya-1910078893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова