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Мэр Харькова прокомментировал сообщение о возможной эвакуации - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:27 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/evakuatsiya-1937494462.html
Мэр Харькова прокомментировал сообщение о возможной эвакуации
Мэр Харькова прокомментировал сообщение о возможной эвакуации - РИА Новости, 03.04.2024
Мэр Харькова прокомментировал сообщение о возможной эвакуации
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:27
2024-04-03T09:27
в мире
харьков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить. Терехов 1 апреля заявлял, что пока не видит поводов для эвакуации жителей города. "Касаемо плана эвакуации. У нас есть определенные планы, мы понимаем, что, как и в какой момент нужно делать. Но сегодня не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Мы имеем опыт войны, верим в наши ВСУ. Считаем, что такая массовая эвакуация - сегодня не нужно об этом говорить", - ответил Терехов в эфире всеукраинского телемарафона на вопрос, какой план действий на случай эвакуации и при каких условиях она будет проводиться. Мэр отметил, что сейчас паники и оттока жителей из города нет, "люди спокойно работают, ходят по магазинам". По его словам, на данный момент в городе проживают 1,3 миллиона человек. В понедельник Терехов сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
харьков
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в мире, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Мэр Харькова прокомментировал сообщение о возможной эвакуации

Мэр Харькова: план эвакуации есть, но сегодня не нужно об этом говорить

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что "определенные планы" по эвакуации жителей города есть, но сегодня не стоит об этом говорить.
Терехов 1 апреля заявлял, что пока не видит поводов для эвакуации жителей города.
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"Касаемо плана эвакуации. У нас есть определенные планы, мы понимаем, что, как и в какой момент нужно делать. Но сегодня не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Мы имеем опыт войны, верим в наши ВСУ. Считаем, что такая массовая эвакуация - сегодня не нужно об этом говорить", - ответил Терехов в эфире всеукраинского телемарафона на вопрос, какой план действий на случай эвакуации и при каких условиях она будет проводиться.
Мэр отметил, что сейчас паники и оттока жителей из города нет, "люди спокойно работают, ходят по магазинам". По его словам, на данный момент в городе проживают 1,3 миллиона человек.
В понедельник Терехов сообщал, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны.
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