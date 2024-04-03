https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

В Харькове гаснет свет и надежда

В Харькове гаснет свет и надежда - РИА Новости, 03.04.2024

В Харькове гаснет свет и надежда

Согласно заявлению харьковского градоначальника, во втором по численности населения городе Украины выведены из строя все объекты критической... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:03

специальная военная операция на украине

аналитика

харьков

украина

киев

змиевская тэс

воздушно-космические силы россии

энергоатом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937409259_235:1054:1597:1820_1920x0_80_0_0_ea7612f4fa343dd178b6c5e0f6761965.jpg

Согласно заявлению харьковского градоначальника, во втором по численности населения городе Украины выведены из строя все объекты критической энергоинфраструктуры. Игорь Терехов сообщил, что российскими ударами повреждены все генерирующие станции и электроподстанции, причем из строя выведены как объекты государственной, так и частной принадлежности. Он также добавил, что в настоящий момент в городе-миллионнике реализован график плановых веерных отключений электроэнергии для населения, который затрагивает свыше 200 тысяч абонентов. Терехов храбрится и уверяет, что мера эта временная и в целом ничего смертельного не произошло. Правда, в комментарии на его странице в социальной сети пришли харьковчане, и из ответов можно сделать вывод, что отключения носят абсолютно нерегулируемый и хаотичный характер.Происходящее вокруг Харькова, причем именно с точки зрения энергетики, чрезвычайно интересно, поскольку это может стать прологом к новым тектоническим сдвигам как на фронте, так и на ниве геополитики.Начать, пожалуй, нужно с реакции украинских властей и информационной составляющей как отражения местного политического дискурса.Обращает на себя внимание тот факт, что применительно к Харькову, который современная украинская историография тщательно позиционирует как первую столицу Украины и второй по населению, но не по важности город страны, заявления киевских властей начисто лишены победоносных эпитетов. Канули в лету пропагандистские речовки формата "потеряем Мариуполь, потеряем Украину" или "фортеця Бахмут". "Фортеця" по-украински — это крепость, если кто не знал. К Харькову подобные эмоциональные приемы не применяются, что, возможно, свидетельствует о принятии Киевом новых реалий, как и молчаливое понимание того, что во всех без исключения случаях предыдущие "крепости" уже перешли под контроль российской армии.При этом нужно вспомнить факты массовой эвакуации населения как из прилегающих районов, что вполне понятно в условиях наползающего фронта, так и из самого города, откуда на запад страны вывезли сотни детей.Обращает на себя внимание и период, в который объекты энергетики вежливо проводили к выходу. На Украине сейчас стоят устойчиво плюсовые температуры, что в очередной раз косвенно подтверждает, что целью ударов наших ВКС являются не рядовые украинцы, а военные и сопутствующие объекты. Как неоднократно в своих выступлениях удивлялись высокопоставленные западные военные, по всем правилам истинно демократической наступательной доктрины тепловые и электростанции нужно было разбомбить еще осенью, но Москва этого не сделала.Структура снабжения Харькова тепловой и электрической энергией по понятным причинам не афишируется, но не является абсолютной тайной.До недавнего времени нужды всех городских потребителей, будь то коммунальный, транспортный и прочие секторы, включая промышленные предприятия, обеспечивали три главных предприятия. Это харьковские "Теплоэнергоцентраль-3", ТЭЦ-5 и мощная Змиёвская ТЭС. Со всеми тремя связан ряд интересных фактов.Например, силовые машины ТЭЦ-3 к 2010 году выработали три полных моторесурса (порядка 70 лет) и были фактически неработоспособны. В 2013-м заключено соглашение с "Энергоатомом", лидером украинского тяжелого машиностроения в сфере энергетики, по замене силовых агрегатов, демонтаж первого из которых начался в том же 2013 году. Тогдашний директор предприятия Леонид Лысак упоминал, что из пяти водогрейных котлов на тот момент работал всего один и вопрос энерговооруженности станции был вовсе не праздным.ТЭЦ-5 хоть и была введена в строй более сорока лет назад, до недавних пор оставалась ключевой ресурсной организацией, обеспечивающей энергией несколько районов города. Она тоже проходила модернизацию с основной целью — снизить зависимость от российского газа как ключевого вида топлива.Змиёвская ТЭС в этом трио самая мощная, десять ее энергоблоков выдают 2,2 гигаватта мощности против 0,5 гигаватта на ТЭЦ-5. При этом станция обеспечивала энергией сразу три области: помимо Харьковской, перетоки шли в сторону Полтавы и Сум. Основным топливом тут выступают угли антрацитовой группы, причем изначально базовым ресурсным поставщиком выступали угленосные бассейны Сибири. На рубеже начала 80-х годов прошлого века в силу ряда причин наблюдались перебои с поставками, настолько сильные, что Москва на полном серьезе рассматривала строительство под Харьковом атомной электростанции, но проект так и не был реализован.Есть еще Салтовская ТЭЦ, которая, правда, уже более десяти лет не генерирует электричество, но поставляет тепло сразу в три района города, включая Салтовку — крупнейший жилой массив всей Украины.Последняя волна ракетных ударов с применением дронов началась на рубеже 22-23 марта, что многих натолкнуло на мысль об ответе на чудовищный теракт в "Крокус Сити Холле". При этом официальная позиция Кремля совершенно однозначна. И заключается она в том, что в настоящий момент идет сбор данных и тщательное расследование трагедии, а потому все подобные домыслы остаются исключительно на совести авторов.Естественно, Киев изо всех сил засекречивает точные данные о попаданиях. Нельзя исключать и намеренный вброс дезинформации для введения российского военного командования в заблуждение, чтобы минимизировать вероятность новых ударов, сохранив при этом генерирующие мощности. Неоспоримый факт состоит в том, что российские ракеты и дроны до целей долетают, то есть сказки командования украинских ВВС про уничтожение всех воздушных целей можно смело отправлять на свалку анекдотов.Анализируя графики и районы отключения света, есть основания предполагать, что как минимум очень серьезные повреждения получили ТЭЦ-3 и Змиёвская ТЭС, а также подстанции "Харьковская" и "Серп и молот". Об этом свидетельствует острый дефицит электричества в районах расположения Харьковского тракторного, заводов "Протон" и "Коммунар", цехов "Турбоатома". По имеющейся информации, на обширных площадях первых двух ведется ремонт бронетехники и различных видов тяжелых вооружений, а также производство средств радиоэлектронной борьбы и разведки. По вторым двум надежных данных нет, но, если наши военные выключили там главный рубильник, значит, это тоже было нелишним.Первый квартал текущего года Киев заканчивает в откровенно неважной диспозиции. Новый главком Сырский осознанно врет, что ВСУ освободили больше территорий, чем потеряли, что уже опровергли другие украинские высокопоставленные деятели. В отличие от Донецкого направления, фронт в Харьковской области практически не двигается, что не мешает нарушать военное производство и логистику в украинском тылу. Вполне вероятно, что перед нами новая военная стратегия по неявному и опосредованному выдавливанию сил противника вглубь, то есть создание "санитарной зоны", о которой говорил Владимир Путин. Достаточно трудно обеспечивать боевые действия, когда тебе банально негде зарядить аккумуляторы дронов или некуда подключить сварочный аппарат.

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937069643.html

https://ria.ru/20240402/energetika-1937319829.html

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937140181.html

https://ria.ru/20240401/kharkov-1937108877.html

https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html

https://ria.ru/20240330/tes-1936766311.html

харьков

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, харьков, украина, киев, змиевская тэс, воздушно-космические силы россии, энергоатом, жкх