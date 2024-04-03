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У России есть шанс сделать свой электромобиль, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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13:48 03.04.2024 (обновлено: 13:57 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/elektromobil-1937576220.html
У России есть шанс сделать свой электромобиль, заявил Мишустин
У России есть шанс сделать свой электромобиль, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
У России есть шанс сделать свой электромобиль, заявил Мишустин
У России есть шанс сделать собственный электромобиль, однако необходима соответствующая инфрастуктура, деньги на это выделяются,, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:48
2024-04-03T13:57
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. У России есть шанс сделать собственный электромобиль, однако необходима соответствующая инфрастуктура, деньги на это выделяются,, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме."У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого. Использовать всячески возможность нашей промышленности для создания инфраструктуры так просто не получится", - сказал Мишустин на ежегодном отчете правительства в Госдуме.Российский премьер отметил, что правительство запустило зарядных станций, выделив на это в 2022-2023 году на 1151 станцию более 2 миллиардов рублей, в 2024 году - 3,7 миллиарда на создание 1337 зарядные станции.
https://ria.ru/20240329/spros-1936730245.html
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
У России есть шанс сделать свой электромобиль, заявил Мишустин

Мишустин: у России есть шанс сделать электромобиль, но нужна инфраструктура

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтанции зарядки электромобилей
Станции зарядки электромобилей - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Станции зарядки электромобилей. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. У России есть шанс сделать собственный электромобиль, однако необходима соответствующая инфрастуктура, деньги на это выделяются,, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
"У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого. Использовать всячески возможность нашей промышленности для создания инфраструктуры так просто не получится", - сказал Мишустин на ежегодном отчете правительства в Госдуме.
Российский премьер отметил, что правительство запустило зарядных станций, выделив на это в 2022-2023 году на 1151 станцию более 2 миллиардов рублей, в 2024 году - 3,7 миллиарда на создание 1337 зарядные станции.
Электромобили на зарядной станции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий
29 марта, 19:02
 
РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
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