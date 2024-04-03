https://ria.ru/20240403/elektromobil-1937576220.html

У России есть шанс сделать свой электромобиль, заявил Мишустин

У России есть шанс сделать свой электромобиль, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

У России есть шанс сделать свой электромобиль, заявил Мишустин

У России есть шанс сделать собственный электромобиль, однако необходима соответствующая инфрастуктура, деньги на это выделяются,, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:48

2024-04-03T13:48

2024-04-03T13:57

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. У России есть шанс сделать собственный электромобиль, однако необходима соответствующая инфрастуктура, деньги на это выделяются,, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме."У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого. Использовать всячески возможность нашей промышленности для создания инфраструктуры так просто не получится", - сказал Мишустин на ежегодном отчете правительства в Госдуме.Российский премьер отметил, что правительство запустило зарядных станций, выделив на это в 2022-2023 году на 1151 станцию более 2 миллиардов рублей, в 2024 году - 3,7 миллиарда на создание 1337 зарядные станции.

https://ria.ru/20240329/spros-1936730245.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин