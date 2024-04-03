https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html

"Все было как с группой Дятлова". Неизвестная трагедия на Эльбрусе

"Все было как с группой Дятлова". Неизвестная трагедия на Эльбрусе - РИА Новости, 03.04.2024

"Все было как с группой Дятлова". Неизвестная трагедия на Эльбрусе

В апреле 1987-го на самой высокой горе Европы пропала группа альпинистов. Из пяти человек найти удалось лишь Елену Базыкину — но спустя десятилетия и при... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:00

2024-04-03T08:00

2024-04-03T11:32

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

спасатели

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937402623_0:953:2048:2104_1920x0_80_0_0_bfddfd89116ab788a493cc6714c17c09.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Дарья Юдкина. В апреле 1987-го на самой высокой горе Европы пропала группа альпинистов. Из пяти человек найти удалось лишь Елену Базыкину — но спустя десятилетия и при странных обстоятельствах.Опытные походникиЕлене было 36, когда друзья предложили отправиться в поход в Среднюю Азию. Альпинизмом она занималась уже несколько лет. За плечами — восхождения в Крыму, на Кавказе. Перед большой поездкой для акклиматизации выбрали Эльбрус.Группа Ленинского турклуба Москвы прилетела в Минеральные Воды 10 апреля 1987-го. Команда из пяти человек во главе с инструктором Виктором Лыковым решила покорить западную вершину Эльбруса, поднявшись на высоту 5642 метра. Маршрут был довольно сложный — через ледопад Балкбаши.Последний раз альпинистов видели на спуске с вершины в один из апрельских дней, когда они разбивали лагерь для ночевки на плато. По словам очевидцев, несмотря на предупреждения об ухудшении погоды, компания маршрут не сменила.Утром на связь туристы уже не вышли. Несколько дней их ждали в базовом лагере — безрезультатно.ВозвращениеПоисковые работы вели два года. Место вероятного исчезновения обследовали вручную. "Работали в течение недели щупами. Проходили все плато. Разбили на участки и каждую точку прощупали. Проверили, но ничего не нашли", — вспоминала знакомая пропавших туристов Галина Матекина.Поиски официально завершились, и о группе Лыкова забыли на тридцать лет. Вернулись к этой истории из-за случайности.В августе 2018-го альпинисты из Владимира отправились на вершину Эльбруса по тому же сложному маршруту."Мы преодолевали траверс (движение поперек склона без потери и набора высоты для преодоления сложного участка. — Прим. ред.) северного склона Эльбруса. На этом отрезке нам приходилось перебираться через трещины и ледники — где-то перепрыгивая, где-то переползая. Вдруг увидели какой-то синий предмет. Подойдя примерно на 50 метров, поняли, что из-под снега торчит часть руки человека. Подходить ближе не стали, но сразу сообщили спасателям", — рассказывал позже руководитель группы Валерий Мельников.Оказалось, снежный покров Эльбруса частично растаял из-за жаркого лета, оголив десятилетиями скрывающиеся тайны. Для того чтобы забрать тело с высоты 3800 метров, выслали экспедицию Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС.Останки выдалбливали изо льда трое суток. Обнаружили документы, авиабилеты и деньги, завернутые в полиэтиленовый пакет. И установили личность погибшей — Елена Константиновна Базыкина, уроженка города Новая Ладога Ленинградской области."Тела находят регулярно"Позже судебно-медицинская экспертиза определила, что смерть альпинистки наступила от множественных переломов конечностей и ребер. Это, по мнению специалистов, характерно при попадании под снежную лавину. Тела других членов команды так и не обнаружили, операция МЧС не дала результата.Родственников погибшей следователи нашли быстро — из близких у нее остались только двоюродные сестры. Елену похоронили рядом с родителями."Тела находят регулярно. Часто это связано с тем, что люди пренебрегают техникой безопасности: большинство из тех, кто погибает, ходят в одиночку, без сопровождения инструктора", — объясняет альпинист Евгений Казанский, который уже 12 лет водит группы на Эльбрус.Сколько людей пропало и погибло на самой высокой горе Европы — неизвестно: статистики нет, как и точной информации обо всех ЧП. В МЧС по Кабардино-Балкарской Республике сообщили РИА Новости, что с начала 2024-го провели уже 15 поисковых операций: 21 туриста спасли, двоих нашли мертвыми.Сами альпинисты говорят, что гора ежегодно уносит жизни десяти-пятнадцати человек.ОдиночкиВ 2021-м на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов, еще 11 получили обморожения. Шли в составе организованной группы с гидами. Причина трагедии — отсутствие качественной подготовки."Люди впервые в жизни столкнулись с такой погодой, растерялись, в панике разбрелись по горе. Кто-то лежал прямо на снегу и не мог встать. Другие шли из последних сил", — рассказывал РИА Новости представитель Эльбрусского высокогорного спасательного отряда.Евгений Казанский подтверждает: погода здесь порой меняется в течение получаса. "Зачастую это не могут предвидеть даже специализированные ресурсы, — говорит он. — Тогда нужно быстро принимать решение, правильно двигаться и по возможности соблюдать правила безопасности".Впрочем, предупреждения не останавливают желающих. В туры на Эльбрус заманивают простотой маршрута — половину пути можно преодолеть с помощью специализированной техники: на ратраках и снегоходах, по канатной дороге. Однако описываемые на сайтах условия не всегда совпадают с реальностью.По словам Казанского, на горе часто можно встретить туристов, которые выходят в одиночку."В 90 процентах случаев в аварийные ситуации попадают именно они, поскольку не следят за погодными условиями и не имеют достаточного опыта. А на самостоятельные походы решаются из экономии", — отмечает он."Гора не пустила"Даже, казалось бы, физически крепким людям бывает непросто. Булат Фанилевич, опытный парашютист-спасатель в Росавиации, признается, что подняться на Эльбрус с первого раза ему не удалось.Помешала погода, да и сам был не готов — физически и морально. "Мне казалось, будет легко, — объясняет он. — Все вокруг говорили, что Эльбрус с юга очень простой. Я занимался тогда только борьбой для личного удовольствия, но к восхождению специально не тренировался. В первый раз гора, к моему счастью, меня не пустила".Оговорка "к счастью" — не случайность. "На следующий день после нашего прибытия в лагерь на штурм отправилась группа, в которой погибли пять человек, — рассказывает Булат. — Об этом потом говорили по всей стране, а мы шли за ними с разницей в один день".В день восхождения погода не улучшилась, и он единственный из группы развернулся на спуск на высоте 5300 метров — решил не рисковать."Когда спустился, на душе было очень тяжело, — вспоминает спортсмен. — Проклинал себя за то, что не дошел до вершины, жаль было потраченных денег и времени. Я решил, что обязательно вернусь".Через год начал готовиться: зимой бегал на лыжах и плавал в бассейне, летом пробегал по 15 километров, нарабатывал выносливость. Несмотря на это, во второй раз волновался даже больше. "Акклиматизацию прошел легко. Иногда болела голова, но это нормально. На сам штурм многих напарников по группе не пустили — не проходили по показателям здоровья", — говорит Булат.Планирует ли новые восхождения, пока сказать не может. Но одно знает точно: без физической и психологической подготовки вряд ли удастся покорить вершины.

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), спасатели