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Белгородский губернатор рассказал, как выпускники будут сдавать экзамены - РИА Новости, 03.04.2024
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20:52 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ekzameny-1937705411.html
Белгородский губернатор рассказал, как выпускники будут сдавать экзамены
Белгородский губернатор рассказал, как выпускники будут сдавать экзамены - РИА Новости, 03.04.2024
Белгородский губернатор рассказал, как выпускники будут сдавать экзамены
Выпускники из приграничных районов и города Белгорода будут сдавать государственные экзамены в упрощенном виде, в таком же формате как в прошлом году, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:52
2024-04-03T20:52
общество
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Выпускники из приграничных районов и города Белгорода будут сдавать государственные экзамены в упрощенном виде, в таком же формате как в прошлом году, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему будет присвоен номер и он вступит в силу. Поэтому решение, оно принято. Номер приказа в ближайшее время доведем, но я уверен, что это вот прям пару дней. Формат сдачи экзаменов такой же, как и в прошлом году для 9 и 11 классов", - сказал Гладков. Во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" губернатору позвонил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава области рассказал, что принято решение по формату проведения государственных экзаменов. Глава области отметил, что подробная информация будет доступна в школах, а также министр образования Белгородской области Андрей Милехин проведет пресс-конференцию. В прошлом учебном году выпускники 9 классов из 11 муниципалитетов, в которых обучение проходило в дистанционном формате, получили аттестат по результатам текущей успеваемости, без сдачи ОГЭ. Ученики 11 классов могли выбрать: получить аттестат без ЕГЭ и поступать в вуз по вступительным экзаменам или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны в выбранном вузе.
https://ria.ru/20240328/ege-1936320643.html
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общество, белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, сергей кравцов
Общество, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Сергей Кравцов
Белгородский губернатор рассказал, как выпускники будут сдавать экзамены

Гладков: белгородские выпускники будут сдавать экзамены в упрощенном формате

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Выпускники из приграничных районов и города Белгорода будут сдавать государственные экзамены в упрощенном виде, в таком же формате как в прошлом году, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему будет присвоен номер и он вступит в силу. Поэтому решение, оно принято. Номер приказа в ближайшее время доведем, но я уверен, что это вот прям пару дней. Формат сдачи экзаменов такой же, как и в прошлом году для 9 и 11 классов", - сказал Гладков.
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Во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" губернатору позвонил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава области рассказал, что принято решение по формату проведения государственных экзаменов.
Глава области отметил, что подробная информация будет доступна в школах, а также министр образования Белгородской области Андрей Милехин проведет пресс-конференцию.
В прошлом учебном году выпускники 9 классов из 11 муниципалитетов, в которых обучение проходило в дистанционном формате, получили аттестат по результатам текущей успеваемости, без сдачи ОГЭ. Ученики 11 классов могли выбрать: получить аттестат без ЕГЭ и поступать в вуз по вступительным экзаменам или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны в выбранном вузе.
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ОбществоБелгородская областьБелгородРоссияВячеслав ГладковСергей Кравцов
 
 
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