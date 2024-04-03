Белгородский губернатор рассказал, как выпускники будут сдавать экзамены
Гладков: белгородские выпускники будут сдавать экзамены в упрощенном формате
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Выпускники из приграничных районов и города Белгорода будут сдавать государственные экзамены в упрощенном виде, в таком же формате как в прошлом году, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"Приказ министерства просвещения подписан. Он находится на регистрации в министерстве юстиции Российской Федерации. Надеемся, в ближайшее время ему будет присвоен номер и он вступит в силу. Поэтому решение, оно принято. Номер приказа в ближайшее время доведем, но я уверен, что это вот прям пару дней. Формат сдачи экзаменов такой же, как и в прошлом году для 9 и 11 классов", - сказал Гладков.
Во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" губернатору позвонил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава области рассказал, что принято решение по формату проведения государственных экзаменов.
Глава области отметил, что подробная информация будет доступна в школах, а также министр образования Белгородской области Андрей Милехин проведет пресс-конференцию.
В прошлом учебном году выпускники 9 классов из 11 муниципалитетов, в которых обучение проходило в дистанционном формате, получили аттестат по результатам текущей успеваемости, без сдачи ОГЭ. Ученики 11 классов могли выбрать: получить аттестат без ЕГЭ и поступать в вуз по вступительным экзаменам или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны в выбранном вузе.