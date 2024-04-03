https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937598153.html

Путину предложат список регионов для индивидуальных программ развития

Путину предложат список регионов для индивидуальных программ развития - РИА Новости, 03.04.2024

Путину предложат список регионов для индивидуальных программ развития

Правительство РФ 4 или 5 апреля доложит президенту Владимиру Путину о реализации индивидуальных программ социально-экономического развития десяти регионов с... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:58

2024-04-03T14:58

2024-04-03T14:58

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ 4 или 5 апреля доложит президенту Владимиру Путину о реализации индивидуальных программ социально-экономического развития десяти регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и предложит десять новых субъектов для такой поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Сейчас, действительно, по поручению президента работаем над продлением программы, сразу скажу, есть там изменения. Не буду говорить, потому что мы буквально завтра-послезавтра президенту будем докладывать, предлагать десять новых регионов. Там все критерии прозрачны, тут секретов нет", - сказал Мишустин. Он отметил, что если какие-то регионы покинут список - это значит, что меры поддержки сработали, а отстающим субъектам кабмин продолжит оказывать помощь. Ранее Путин поручил к 1 октября утвердить индивидуальные программы для 10 российских регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, не имеющих поддержки в рамках госпрограмм, и выделять на их реализацию не менее 10 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года.

https://ria.ru/20240403/sez-1937572748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году