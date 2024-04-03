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Путину предложат список регионов для индивидуальных программ развития - РИА Новости, 03.04.2024
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14:58 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937598153.html
Путину предложат список регионов для индивидуальных программ развития
Путину предложат список регионов для индивидуальных программ развития - РИА Новости, 03.04.2024
Путину предложат список регионов для индивидуальных программ развития
Правительство РФ 4 или 5 апреля доложит президенту Владимиру Путину о реализации индивидуальных программ социально-экономического развития десяти регионов с... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:58
2024-04-03T14:58
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ 4 или 5 апреля доложит президенту Владимиру Путину о реализации индивидуальных программ социально-экономического развития десяти регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и предложит десять новых субъектов для такой поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме. "Сейчас, действительно, по поручению президента работаем над продлением программы, сразу скажу, есть там изменения. Не буду говорить, потому что мы буквально завтра-послезавтра президенту будем докладывать, предлагать десять новых регионов. Там все критерии прозрачны, тут секретов нет", - сказал Мишустин. Он отметил, что если какие-то регионы покинут список - это значит, что меры поддержки сработали, а отстающим субъектам кабмин продолжит оказывать помощь. Ранее Путин поручил к 1 октября утвердить индивидуальные программы для 10 российских регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, не имеющих поддержки в рамках госпрограмм, и выделять на их реализацию не менее 10 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года.
https://ria.ru/20240403/sez-1937572748.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Путину предложат список регионов для индивидуальных программ развития

Путину предложат новый список десяти регионов для программ развития

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ 4 или 5 апреля доложит президенту Владимиру Путину о реализации индивидуальных программ социально-экономического развития десяти регионов с низкой бюджетной обеспеченностью и предложит десять новых субъектов для такой поддержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
"Сейчас, действительно, по поручению президента работаем над продлением программы, сразу скажу, есть там изменения. Не буду говорить, потому что мы буквально завтра-послезавтра президенту будем докладывать, предлагать десять новых регионов. Там все критерии прозрачны, тут секретов нет", - сказал Мишустин.
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Он отметил, что если какие-то регионы покинут список - это значит, что меры поддержки сработали, а отстающим субъектам кабмин продолжит оказывать помощь.
Ранее Путин поручил к 1 октября утвердить индивидуальные программы для 10 российских регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, не имеющих поддержки в рамках госпрограмм, и выделять на их реализацию не менее 10 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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