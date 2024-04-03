https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937583929.html
Правительство ждет от бизнеса мощнейших инвестиций в экономику России
Правительство ждет от бизнеса мощнейших инвестиций в экономику России - РИА Новости, 03.04.2024
Правительство ждет от бизнеса мощнейших инвестиций в экономику России
Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:09
2024-04-03T14:09
2024-04-03T14:19
экономика
михаил мишустин
правительство рф
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что российские предприниматели будут вкладывать в экономику страны серьезные средства, ожидает мощнейших инвестиций."Кроме всех льгот и стимулирующих вещей, должно быть отношение (у бизнеса - ред.) к проектам национального суверенитета, экономического, технологического и финансового, как отношение любви к своей родине", - заявил он, выступая в Госдуме."Я надеюсь, что наши промышленники и предприниматели обязательно будут вкладывать в родную экономику большие и серьезные средства… Мы ждем мощнейших инвестиций", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Россия
Правительство ждет от бизнеса мощнейших инвестиций в экономику России
Мишустин надеется на вложение серьезных средств предпринимателями в экономику РФ