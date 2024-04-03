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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 03.04.2024
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15:23 03.04.2024 (обновлено: 15:31 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/donetskoe-1937608190.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 03.04.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 390 военнослужащих, две бронемашины,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:23
2024-04-03T15:31
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 390 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, отражены 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка ДНР."Потери противника составили до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины: "Козак" и MaxPro, а также 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 105 мм орудие М119 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: российские ВС заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 390 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Также, по данным ведомства, отражены 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка ДНР.
"Потери противника составили до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины: "Козак" и MaxPro, а также 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 105 мм орудие М119 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - сообщили в Минобороны.
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