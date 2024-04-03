https://ria.ru/20240403/donetskoe-1937608190.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 03.04.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 390 военнослужащих, две бронемашины,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:23

2024-04-03T15:23

2024-04-03T15:31

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи, отразили 10 атак ВСУ, потери Украины составили до 390 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, отражены 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка ДНР."Потери противника составили до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины: "Козак" и MaxPro, а также 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 105 мм орудие М119 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность