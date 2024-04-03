https://ria.ru/20240403/donetsk-1937707843.html

При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 03.04.2024

При обстреле Донецка погибла женщина

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате которого погибла мирная жительница, еще одна получила ранение,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T21:00

2024-04-03T21:00

2024-04-03T21:00

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате которого погибла мирная жительница, еще одна получила ранение, передает корреспондент РИА Новости. "Два человека - один в тяжелом состоянии, забрала скорая, а вторая вот здесь (погибшая). Кошмар что творится", - рассказал очевидец происшествия. По его словам, выжившая буквально перед обстрелом вернулась с похорон своего сына. "Как раз та женщина, которую забрали, сына похоронила сегодня. Только с кладбища приехали", - добавил он. Обстрел пришелся по микрорайону "Первая площадка". В непосредственной близости к многоквартирному жилому дому и приземлилась ракета. Повреждения также получил фасад здания и несколько гражданских автомобилей. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию республики, выпустив 27 различных боеприпасов. Повреждения получили четыре жилых домостроения.

https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жилье, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины