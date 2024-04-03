https://ria.ru/20240403/donetsk-1937707843.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 03.04.2024
При обстреле Донецка погибла женщина
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате которого погибла мирная жительница, еще одна получила ранение,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T21:00
2024-04-03T21:00
2024-04-03T21:00
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате которого погибла мирная жительница, еще одна получила ранение, передает корреспондент РИА Новости. "Два человека - один в тяжелом состоянии, забрала скорая, а вторая вот здесь (погибшая). Кошмар что творится", - рассказал очевидец происшествия. По его словам, выжившая буквально перед обстрелом вернулась с похорон своего сына. "Как раз та женщина, которую забрали, сына похоронила сегодня. Только с кладбища приехали", - добавил он. Обстрел пришелся по микрорайону "Первая площадка". В непосредственной близости к многоквартирному жилому дому и приземлилась ракета. Повреждения также получил фасад здания и несколько гражданских автомобилей. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию республики, выпустив 27 различных боеприпасов. Повреждения получили четыре жилых домостроения.
https://ria.ru/20240119/raketa-1922351283.html
https://ria.ru/20240129/donetsk-1924167753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жилье, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Жилье, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина, еще одна получила ранение
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате которого погибла мирная жительница, еще одна получила ранение, передает корреспондент РИА Новости.
"Два человека - один в тяжелом состоянии, забрала скорая, а вторая вот здесь (погибшая). Кошмар что творится", - рассказал очевидец происшествия.
По его словам, выжившая буквально перед обстрелом вернулась с похорон своего сына.
"Как раз та женщина, которую забрали, сына похоронила сегодня. Только с кладбища приехали", - добавил он.
Обстрел пришелся по микрорайону "Первая площадка". В непосредственной близости к многоквартирному жилому дому и приземлилась ракета. Повреждения также получил фасад здания и несколько гражданских автомобилей.
По сообщениям представительства ДНР
в СЦКК
за прошедшие сутки ВСУ
девять раз обстреляли территорию республики, выпустив 27 различных боеприпасов. Повреждения получили четыре жилых домостроения.