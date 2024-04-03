https://ria.ru/20240403/delo-1937714854.html
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек - РИА Новости, 03.04.2024
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек
Семь человек, в том числе директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованы по делу о хищении около 2,8 миллиарда... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:09
2024-04-03T22:09
2024-04-03T22:17
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146384/46/1463844698_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a99dd8e78d08c20857a5a18b85e0deed.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Семь человек, в том числе директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованы по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы."Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца, по 3 июня 2024 года. Судом постановлениями от 03.04.2024 также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще шести фигурантов данного уголовного дела", – говорится в сообщении.Изначально в суде сообщили об аресте семи человек помимо Мухумаева, но позже уточнили информацию.
https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146384/46/1463844698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca938666b782ee33f333ebd7376da392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек
По уголовному делу директора "Дагэнерго" Мухумаева арестовали еще шесть человек