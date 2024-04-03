https://ria.ru/20240403/delo-1937714854.html

По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек

По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек - РИА Новости, 03.04.2024

По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек

Семь человек, в том числе директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованы по делу о хищении около 2,8 миллиарда... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T22:09

2024-04-03T22:09

2024-04-03T22:17

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Семь человек, в том числе директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованы по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы."Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца, по 3 июня 2024 года. Судом постановлениями от 03.04.2024 также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще шести фигурантов данного уголовного дела", – говорится в сообщении.Изначально в суде сообщили об аресте семи человек помимо Мухумаева, но позже уточнили информацию.

https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html

махачкала

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происшествия, махачкала