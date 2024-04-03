Рейтинг@Mail.ru
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 03.04.2024 (обновлено: 22:17 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/delo-1937714854.html
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек - РИА Новости, 03.04.2024
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек
Семь человек, в том числе директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованы по делу о хищении около 2,8 миллиарда... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T22:09
2024-04-03T22:17
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146384/46/1463844698_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a99dd8e78d08c20857a5a18b85e0deed.jpg
МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Семь человек, в том числе директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованы по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы."Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца, по 3 июня 2024 года. Судом постановлениями от 03.04.2024 также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще шести фигурантов данного уголовного дела", – говорится в сообщении.Изначально в суде сообщили об аресте семи человек помимо Мухумаева, но позже уточнили информацию.
https://ria.ru/20240301/arest-1930399064.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146384/46/1463844698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca938666b782ee33f333ebd7376da392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
По уголовному делу директора "Дагэнерго" арестовали еще шесть человек

По уголовному делу директора "Дагэнерго" Мухумаева арестовали еще шесть человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД
Автомобиль МВД - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Автомобиль МВД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Семь человек, в том числе директор филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев, арестованы по делу о хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.
«
"Мухумаев заключен под стражу сроком на два месяца, по 3 июня 2024 года. Судом постановлениями от 03.04.2024 также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще шести фигурантов данного уголовного дела", – говорится в сообщении.
Изначально в суде сообщили об аресте семи человек помимо Мухумаева, но позже уточнили информацию.
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
СМИ: в академии при Минобороны арестовали преподавателей за хищения
1 марта, 09:27
 
ПроисшествияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала