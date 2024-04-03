https://ria.ru/20240403/britaniya-1937468152.html

Британия назвала пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН

Британия назвала пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН - РИА Новости, 03.04.2024

Британия назвала пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН

МИД Великобритании назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН пуск КНДР баллистической ракеты. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T02:11

2024-04-03T02:11

2024-04-03T09:42

великобритания

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МИД Великобритании назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН пуск КНДР баллистической ракеты. "Пуск баллистической ракеты Северной Кореей 2 апреля - это нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные пуски баллистических ракет продолжают дестабилизировать мир и безопасность на Корейском полуострове. Великобритания настоятельно призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу и предпринять заслуживающие доверия шаги по денуклеаризации", - говорится в заявлении МИД Великобритании на сайте британского правительства. Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передавало, что лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник руководил пуском новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Ракета пролетела 1 тысячу километров.

https://ria.ru/20240403/khvasonpkho-16b-1937466811.html

великобритания

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великобритания, ким чен ын, оон, корейский полуостров, в мире