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Британия назвала пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН - РИА Новости, 03.04.2024
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02:11 03.04.2024 (обновлено: 09:42 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/britaniya-1937468152.html
Британия назвала пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН
Британия назвала пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН - РИА Новости, 03.04.2024
Британия назвала пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН
МИД Великобритании назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН пуск КНДР баллистической ракеты. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T02:11
2024-04-03T09:42
великобритания
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корейский полуостров
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МИД Великобритании назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН пуск КНДР баллистической ракеты. "Пуск баллистической ракеты Северной Кореей 2 апреля - это нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные пуски баллистических ракет продолжают дестабилизировать мир и безопасность на Корейском полуострове. Великобритания настоятельно призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу и предпринять заслуживающие доверия шаги по денуклеаризации", - говорится в заявлении МИД Великобритании на сайте британского правительства. Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передавало, что лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник руководил пуском новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Ракета пролетела 1 тысячу километров.
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великобритания, ким чен ын, оон, корейский полуостров, в мире
Великобритания, Ким Чен Ын, ООН, Корейский полуостров, В мире
Британия назвала пуск ракеты КНДР нарушением резолюций СБ ООН

МИД Британии назвал пуск КНДР баллистической ракеты нарушением резолюций СБ ООН

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МИД Великобритании назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН пуск КНДР баллистической ракеты.
"Пуск баллистической ракеты Северной Кореей 2 апреля - это нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Незаконные пуски баллистических ракет продолжают дестабилизировать мир и безопасность на Корейском полуострове. Великобритания настоятельно призывает Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций, вернуться к диалогу и предпринять заслуживающие доверия шаги по денуклеаризации", - говорится в заявлении МИД Великобритании на сайте британского правительства.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Ким Чен Ын лично руководил пуском новой ракеты "Хвасонпхо-16Б"
01:46
Ранее северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) передавало, что лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник руководил пуском новой баллистической ракеты средней дальности "Хвасонпхо-16Б" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Ракета пролетела 1 тысячу километров.
 
ВеликобританияКим Чен ЫнООНКорейский полуостровВ мире
 
 
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