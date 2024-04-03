https://ria.ru/20240403/blokirovka-1937667605.html

Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента

Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента - РИА Новости, 03.04.2024

Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента

Минцифры РФ пока не планирует создавать механизмы блокировок деструктивного контента в мессенджерах, сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:56

2024-04-03T17:56

2024-04-03T17:56

общество

технологии

киев

россия

максут шадаев

анна кузнецова

инна святенко

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минцифры РФ пока не планирует создавать механизмы блокировок деструктивного контента в мессенджерах, сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, планируется ли создание ведомством механизмов, блокирующих создание деструктивного контента в мессенджерах. В конце марта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко также рассказывала, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете.

https://ria.ru/20230920/shadaev-1897585555.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, киев, россия, максут шадаев, анна кузнецова, инна святенко, госдума рф, генеральная прокуратура рф