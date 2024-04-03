Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента
В России пока не планируют создавать механизм блокировки контента в мессенджерах
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минцифры РФ пока не планирует создавать механизмы блокировок деструктивного контента в мессенджерах, сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев.
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"Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, планируется ли создание ведомством механизмов, блокирующих создание деструктивного контента в мессенджерах.
В конце марта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах.
Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко также рассказывала, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете.
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20 сентября 2023, 16:33