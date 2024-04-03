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Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента - РИА Новости, 03.04.2024
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17:56 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/blokirovka-1937667605.html
Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента
Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента - РИА Новости, 03.04.2024
Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента
Минцифры РФ пока не планирует создавать механизмы блокировок деструктивного контента в мессенджерах, сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:56
2024-04-03T17:56
общество
технологии
киев
россия
максут шадаев
анна кузнецова
инна святенко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минцифры РФ пока не планирует создавать механизмы блокировок деструктивного контента в мессенджерах, сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев. "Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, планируется ли создание ведомством механизмов, блокирующих создание деструктивного контента в мессенджерах. В конце марта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко также рассказывала, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете.
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общество, технологии, киев, россия, максут шадаев, анна кузнецова, инна святенко, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Технологии, Киев, Россия, Максут Шадаев, Анна Кузнецова, Инна Святенко, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
Минцифры не будет создавать механизмы блокировки деструктивного контента

В России пока не планируют создавать механизм блокировки контента в мессенджерах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минцифры РФ пока не планирует создавать механизмы блокировок деструктивного контента в мессенджерах, сказал журналистам глава министерства Максут Шадаев.
«
"Пока нет. Пока мы работаем в рамках текущей повестки дня", - сказал Шадаев в ответ на вопрос, планируется ли создание ведомством механизмов, блокирующих создание деструктивного контента в мессенджерах.
В конце марта вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей рассказала об обращении в правительство с предложением создать механизмы блокировки деструктивного контента в мессенджерах.
Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей Инна Святенко также рассказывала, что Генпрокуратура совместно с Минцифры разрабатывает законопроект, расширяющий возможности по блокировке противоправного контента в интернете.
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ОбществоТехнологииКиевРоссияМаксут ШадаевАнна КузнецоваИнна СвятенкоГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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