https://ria.ru/20240403/biznes-1937667917.html

Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны

Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны - РИА Новости, 03.04.2024

Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны

Российский бизнес должен активно включиться в конкуренцию за лучшие таланты в отечественных вузах, создавая необходимые условия для их развития в университетах, РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:58

2024-04-03T17:58

2024-04-03T17:58

твой бизнес

твой бизнес – новости

александр аузан

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский бизнес должен активно включиться в конкуренцию за лучшие таланты в отечественных вузах, создавая необходимые условия для их развития в университетах, заявил РИА Новости декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. "Российский бизнес должен дать отечественным вузам компетенции, если он ими, конечно, обладает. Именно те компетенции, что являются ценными для будущего. Это - все то, что касается прежде всего цифровой инфраструктуры, экосистем. В цифровых экосистемах, например, "Яндекса", "Сбера", я считаю, сегодня рождается послезавтрашний день", - сказал он на полях Московского международного салона образования (ММСО-2024) на тему "Развитие человеческого потенциала в интересах развития экономики России". По мнению Аузана, самое главное, что бизнес должен сделать сейчас - это активно "включиться в конкуренцию за лучшие мозги в вузах страны, создавать им в университетах условия для развития". Причем речь идет не просто о деньгах, заметил декан экономического факультета МГУ. "Под условиями я имею в виду атмосферу, в которой хочется работать, это когда понедельник начинается в субботу", - подчеркнул собеседник агентства. Тогда, добавил он, "мы не будем терять очень сильных и талантливых людей".

https://ria.ru/20240327/razrabotki-1934917679.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, александр аузан