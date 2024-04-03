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Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны - РИА Новости, 03.04.2024
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Твой бизнес
 
17:58 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/biznes-1937667917.html
Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны
Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны - РИА Новости, 03.04.2024
Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны
Российский бизнес должен активно включиться в конкуренцию за лучшие таланты в отечественных вузах, создавая необходимые условия для их развития в университетах, РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:58
2024-04-03T17:58
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский бизнес должен активно включиться в конкуренцию за лучшие таланты в отечественных вузах, создавая необходимые условия для их развития в университетах, заявил РИА Новости декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. "Российский бизнес должен дать отечественным вузам компетенции, если он ими, конечно, обладает. Именно те компетенции, что являются ценными для будущего. Это - все то, что касается прежде всего цифровой инфраструктуры, экосистем. В цифровых экосистемах, например, "Яндекса", "Сбера", я считаю, сегодня рождается послезавтрашний день", - сказал он на полях Московского международного салона образования (ММСО-2024) на тему "Развитие человеческого потенциала в интересах развития экономики России". По мнению Аузана, самое главное, что бизнес должен сделать сейчас - это активно "включиться в конкуренцию за лучшие мозги в вузах страны, создавать им в университетах условия для развития". Причем речь идет не просто о деньгах, заметил декан экономического факультета МГУ. "Под условиями я имею в виду атмосферу, в которой хочется работать, это когда понедельник начинается в субботу", - подчеркнул собеседник агентства. Тогда, добавил он, "мы не будем терять очень сильных и талантливых людей".
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твой бизнес – новости, александр аузан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Аузан

Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДекан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан
Декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский бизнес должен активно включиться в конкуренцию за лучшие таланты в отечественных вузах, создавая необходимые условия для их развития в университетах, заявил РИА Новости декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
"Российский бизнес должен дать отечественным вузам компетенции, если он ими, конечно, обладает. Именно те компетенции, что являются ценными для будущего. Это - все то, что касается прежде всего цифровой инфраструктуры, экосистем. В цифровых экосистемах, например, "Яндекса", "Сбера", я считаю, сегодня рождается послезавтрашний день", - сказал он на полях Московского международного салона образования (ММСО-2024) на тему "Развитие человеческого потенциала в интересах развития экономики России".
По мнению Аузана, самое главное, что бизнес должен сделать сейчас - это активно "включиться в конкуренцию за лучшие мозги в вузах страны, создавать им в университетах условия для развития".
Причем речь идет не просто о деньгах, заметил декан экономического факультета МГУ. "Под условиями я имею в виду атмосферу, в которой хочется работать, это когда понедельник начинается в субботу", - подчеркнул собеседник агентства. Тогда, добавил он, "мы не будем терять очень сильных и талантливых людей".
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27 марта, 09:00
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиАлександр Аузан
 
 
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