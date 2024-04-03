https://ria.ru/20240403/biznes-1937667917.html
Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны
Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны - РИА Новости, 03.04.2024
Экономист Аузан: бизнесу надо включиться в борьбу за таланты в вузах страны
Российский бизнес должен активно включиться в конкуренцию за лучшие таланты в отечественных вузах, создавая необходимые условия для их развития в университетах, РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:58
2024-04-03T17:58
2024-04-03T17:58
твой бизнес
твой бизнес – новости
александр аузан
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский бизнес должен активно включиться в конкуренцию за лучшие таланты в отечественных вузах, создавая необходимые условия для их развития в университетах, заявил РИА Новости декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. "Российский бизнес должен дать отечественным вузам компетенции, если он ими, конечно, обладает. Именно те компетенции, что являются ценными для будущего. Это - все то, что касается прежде всего цифровой инфраструктуры, экосистем. В цифровых экосистемах, например, "Яндекса", "Сбера", я считаю, сегодня рождается послезавтрашний день", - сказал он на полях Московского международного салона образования (ММСО-2024) на тему "Развитие человеческого потенциала в интересах развития экономики России". По мнению Аузана, самое главное, что бизнес должен сделать сейчас - это активно "включиться в конкуренцию за лучшие мозги в вузах страны, создавать им в университетах условия для развития". Причем речь идет не просто о деньгах, заметил декан экономического факультета МГУ. "Под условиями я имею в виду атмосферу, в которой хочется работать, это когда понедельник начинается в субботу", - подчеркнул собеседник агентства. Тогда, добавил он, "мы не будем терять очень сильных и талантливых людей".
https://ria.ru/20240327/razrabotki-1934917679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, александр аузан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Аузан
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский бизнес должен активно включиться в конкуренцию за лучшие таланты в отечественных вузах, создавая необходимые условия для их развития в университетах, заявил РИА Новости декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
"Российский бизнес должен дать отечественным вузам компетенции, если он ими, конечно, обладает. Именно те компетенции, что являются ценными для будущего. Это - все то, что касается прежде всего цифровой инфраструктуры, экосистем. В цифровых экосистемах, например, "Яндекса
", "Сбера
", я считаю, сегодня рождается послезавтрашний день", - сказал он на полях Московского международного салона образования (ММСО-2024) на тему "Развитие человеческого потенциала в интересах развития экономики России".
По мнению Аузана, самое главное, что бизнес должен сделать сейчас - это активно "включиться в конкуренцию за лучшие мозги в вузах страны, создавать им в университетах условия для развития".
Причем речь идет не просто о деньгах, заметил декан экономического факультета МГУ. "Под условиями я имею в виду атмосферу, в которой хочется работать, это когда понедельник начинается в субботу", - подчеркнул собеседник агентства. Тогда, добавил он, "мы не будем терять очень сильных и талантливых людей".